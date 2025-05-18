Кто такой Исмаил Гаспринский и почему его называют "крымскотатарским Шевченко"

У каждого народа есть свой выдающийся деятель, внесший огромный вклад в культуру, литературу и национальное сознание. Если у украинцев таким человеком является Тарас Шевченко, то у крымских татар – Исмаил Гаспринский.

Конечно, сравнивать Гаспринского и Шевченко не совсем корректно, но это, пожалуй, лучший способ объяснить его значение не только для крымскотатарского, но и для всех тюркских народов. Больше об Исмаиле Гаспринском расскажет 24 Канал.

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Чем отличился Исмаил Гаспринский

Исмаил Гаспринский вошел в историю как писатель, издатель, общественный и политический деятель. Также он был реформатором, который предлагал пересматривать самые фундаментальные вопросы своего времени.

Гаспринский в 1882 году в Бахчисарае начал издавать первую тюркоязычную газету в Российской империи. Она получила название "Терджиман", то есть "Переводчик".

Кроме того, он выступал за реформацию образования и отказ от классических медресе. Также он выступал за расширение прав женщин, учитывая то, что они в то время были в целом ограниченными в мире, а у народов, исповедующих ислам и подавно.



Исмаил Гаспринский / Архивное фото

Также Гаспринский был организатором джедидизма – движения на сближение исламской и европейской культур. Кроме того, он активно выступал за идею пантюркизма – единства тюркских народов в одном государстве. В то же время это предполагало дружбу тюркских и славянских народов и взаимную толерантность между христианами и мусульманами.

Исмаил Гаспринский сделал огромный вклад и пробуждение национального сознания не только крымскотатарского, но и тюркских народов в целом, а его идеи имели огромное влияние на жизнь этих народов и в корне изменило их.