Не Даниил Галицкий: историк рассказал, кто на самом деле был первым королем Руси

Многие считают, что первым украинским королем был Даниил Галицкий. Но еще за более ста лет до его коронации в Руси уже был обладатель с этим титулом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова в YouTube.

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Кто был первым королем Руси

Трирский псалтырь содержит свидетельство о коронации первого короля Руси – Петра I, более известного как Ярополк Изяславич.

Коронация Ярополка Изяславича / Фото Wikipedia

На средневековой миниатюре изображено, как коронует князя сам Иисус Христос, а позади стоит апостол Петр – именно в его честь Ярополк и получил свое христианское имя Петр.

Это святой Ярополк, которого короновал в Риме святой Папа Римский в 1075 году, когда тот приехал к нему. Именно с того времени и начало существовать королевство Русь, потому что ему была выдана корона,

– отмечает Алферов.

Ярополк Изяславич / Фото Wikipedia

Вернувшись в Киев в 1076 году, Ярополк правил в Вышгороде и оставался единственным законным наследником киевского престола. Однако до самой смерти королю приходилось постоянно участвовать в междоусобных войнах.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Киев имел еще одно загадочное название. Его значение историки не могут разгадать до сих пор.