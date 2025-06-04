Не Даниил Галицкий: историк рассказал, кто на самом деле был первым королем Руси
- Первый король Руси был коронован в 1075 году Папой Римским в Риме.
- Он получил христианское имя Петр.
Многие считают, что первым украинским королем был Даниил Галицкий. Но еще за более ста лет до его коронации в Руси уже был обладатель с этим титулом.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова в YouTube.
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Кто был первым королем Руси
Трирский псалтырь содержит свидетельство о коронации первого короля Руси – Петра I, более известного как Ярополк Изяславич.
Коронация Ярополка Изяславича / Фото Wikipedia
На средневековой миниатюре изображено, как коронует князя сам Иисус Христос, а позади стоит апостол Петр – именно в его честь Ярополк и получил свое христианское имя Петр.
Это святой Ярополк, которого короновал в Риме святой Папа Римский в 1075 году, когда тот приехал к нему. Именно с того времени и начало существовать королевство Русь, потому что ему была выдана корона,
– отмечает Алферов.
Ярополк Изяславич / Фото Wikipedia
Вернувшись в Киев в 1076 году, Ярополк правил в Вышгороде и оставался единственным законным наследником киевского престола. Однако до самой смерти королю приходилось постоянно участвовать в междоусобных войнах.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Киев имел еще одно загадочное название. Его значение историки не могут разгадать до сих пор.