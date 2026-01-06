Российские флаги и Зеленский в мусорнике: что постил итальянец из скандала на границе с Украиной
- Итальянец Рокко, который выражает пророссийские взгляды в своих видео на ТикТок, не был допущен в Украину.
- Инцидент вызвал ажиотаж в соцсетях, особенно после конфликта с украинкой Дарьей, которая выразила возмущение его позицией.
В сети разгорелся настоящий блокбастер с попыткой не впустить в Украину итальянца, который выразил пророссийские взгляды. Это произошло вблизи границы, а сама история получила широкую огласку.
Итальянец Рокко вел свой ТикТок и не стеснялся выставлять видео, которые его компрометируют. В этом разбирался 24 Канал.
Что постил итальянец?
Итальянец Рокко и его приключения на украинской границе очень всколыхнули сознательную часть украинского общества. Заметно, что за историей наблюдают все, кто так или иначе имеет доступ в Интернет. Его страница в ТикТок вполне отражает его пророссийские взгляды.
На странице много российской символики / Скриншот 24 Канала
Он не обходит стороной высказывания на политические темы. Более того, постит на эту тему видео откровенно провокационного характера. Очевидно, что он не поддерживает Украину и Владимира Зеленского, о чем он уже заявлял девушке, которая первой рассказала эту историю.
Контент со страницы Рокко / Скриншот 24 Канала
Так же он транслирует и свои мысли относительно России. На странице можно найти немало роликов, которые прямо или косвенно показывают поддержку агрессора.
Путешествие в Россию. Я прибываю к своей земле,
– написал он под одним видео.
Рокко поддерживает Россию / Скриншот 24 Канала
Это довольно четко показывает его понимание ситуации в мире и то, какую сторону он поддерживает. Итальянец высказывался и о внутренней политике, поэтому, возможно, это еще не конец этой истории.
С чего все началось?
История об итальянце, который едет в Украину, вызвала ажиотаж в соцсети Threads, когда украинка Дарья рассказала о конфликте с ним из-за его пренебрежения к Украине.
Эти слова не на шутку разозлили девушку, поэтому в ответ она сказала, что ему не стоит ехать в Украину. Однако наглый итальянец решил добавить, что его мнение также разделяет его девушка, которая является такой же украинкой. Возмущенная Дарья добавила, что они с его избранницей – разные украинки, а в заметке отметила, что ждет приезда к украинской границе.
Пограничники уже ждали их, поэтому забрали на допрос итальянца и его жену.
Как отреагировали в сети?
- Соцсеть Threads взорвалась мемами из-за итальянца с пророссийскими взглядами, который пытался пересечь границу с Украиной.
- Несмотря на серьезный контекст, история быстро стала мемной. Украинцы в очередной раз продемонстрировали свою способность реагировать на все с иронией.
- Все пользователи активно ждут информацию о запрете въезда на территорию Украины итальянца.