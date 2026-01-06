Российские флаги и Зеленский в мусорнике: что постил итальянец из скандала на границе с Украиной

В сети разгорелся настоящий блокбастер с попыткой не впустить в Украину итальянца, который выразил пророссийские взгляды. Это произошло вблизи границы, а сама история получила широкую огласку.

Итальянец Рокко вел свой ТикТок и не стеснялся выставлять видео, которые его компрометируют. В этом разбирался 24 Канал.

Смотрите также Прятал под шапкой: известный историк рассказал, какой была прическа у Богдана Хмельницкого

Что постил итальянец?

Итальянец Рокко и его приключения на украинской границе очень всколыхнули сознательную часть украинского общества. Заметно, что за историей наблюдают все, кто так или иначе имеет доступ в Интернет. Его страница в ТикТок вполне отражает его пророссийские взгляды.



На странице много российской символики / Скриншот 24 Канала

Он не обходит стороной высказывания на политические темы. Более того, постит на эту тему видео откровенно провокационного характера. Очевидно, что он не поддерживает Украину и Владимира Зеленского, о чем он уже заявлял девушке, которая первой рассказала эту историю.



Контент со страницы Рокко / Скриншот 24 Канала

Так же он транслирует и свои мысли относительно России. На странице можно найти немало роликов, которые прямо или косвенно показывают поддержку агрессора.

Путешествие в Россию. Я прибываю к своей земле,

– написал он под одним видео.



Рокко поддерживает Россию / Скриншот 24 Канала

Это довольно четко показывает его понимание ситуации в мире и то, какую сторону он поддерживает. Итальянец высказывался и о внутренней политике, поэтому, возможно, это еще не конец этой истории.

С чего все началось?

История об итальянце, который едет в Украину, вызвала ажиотаж в соцсети Threads, когда украинка Дарья рассказала о конфликте с ним из-за его пренебрежения к Украине.

Эти слова не на шутку разозлили девушку, поэтому в ответ она сказала, что ему не стоит ехать в Украину. Однако наглый итальянец решил добавить, что его мнение также разделяет его девушка, которая является такой же украинкой. Возмущенная Дарья добавила, что они с его избранницей – разные украинки, а в заметке отметила, что ждет приезда к украинской границе.

Пограничники уже ждали их, поэтому забрали на допрос итальянца и его жену.

Как отреагировали в сети?