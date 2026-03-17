Простая, но любимая многими: итальянец попробовал украинские конфеты и выбрал самую вкусную

В TikTok набирает популярность видео, в котором иностранец дегустирует украинские конфеты и выбирает самую вкусную. Несмотря на многообразие сладостей, его фаворитом стала достаточно простая по вкусу конфета.

Видео, в котором итальянец выбирает самую вкусную украинскую конфету, опубликовал пользователь @chef_massimo6 в TikTok.

Какие украинские конфеты были самые вкусные для итальянца?

Итальянцу предложили попробовать несколько известных конфет: "Лещина", "Звездное сияние", "Каракум" и "Коровка". Среди них он должен был выбрать своего фаворита.

После дегустации итальянец отметил, что "Лещина" показалась ему вкусной, однако, по его мнению, в ней много сахара. Больше всего из предложенных вариантов ему понравилась "Коровка".

Впрочем, мужчина добавил, что самой вкусной украинской конфетой из тех, которые он пробовал ранее, для него остается "Ромашка". Именно ее он назвал своим главным фаворитом среди украинских сладостей.

В комментариях пользователи поддержали выбор итальянца и рассказали о собственных предпочтениях:

"Ромашка" вне конкуренции";

"Каракум" и "Красный мак" – топ конфеты";

"хит среди моих канадских друзей – "Коровка";

"дайте попробовать ему конфеты "Шарм";

"из этих что вы представили, на мой вкус "Каракум", но тоже люблю "Ромашку".

Большинство комментаторов в конце концов сошлись во мнении, что именно "Ромашка" остается безоговорочным фаворитом среди украинских конфет.

Какова история создания "Ромашки"?

Как сообщает "Эспрессо", именно во Львове на заводе "Свиточа" был создан рецепт конфет "Ромашка", которые впоследствии стали легендарными.

Это такая типично львовская история: чашечка кофе, к которой так подходит конфета с коньяком,

– рассказывали работники фабрики.

Конфеты "Ромашка" / Фото из открытых источников

В то же время, хоть сегодня рецепт "Ромашки" считают "свиточанским", формально это не совсем так. Кондитерское объединение "Свиточ" возникло лишь в 1962 году, когда к нему присоединили национализированные фабрики "Branka" и "Gazet", которая впоследствии сменила название на "Большевик".

По официальным данным, рецепт "Ромашки" разработали технологи "Большевика", но есть версия, что он мог происходить от довоенной фабрики "Gazet".

Несмотря на то, что точных исторических данных нет, неоспоримым остается тот факт, что легендарные конфеты "Ромашка" создали именно во Львове.

