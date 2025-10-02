2 октября 1906 года на Сумщине родился Иван Багряный – писатель и поэт, ставший голосом украинцев в эмиграции, который рассказывал миру об ужасах советского режима. И знал он об этом не понаслышке, а из собственного жизненного опыта.

В частности пережитый опыт Ивана Багряного стал основой для его самых известных романов, среди которых "Тигроловы". Что надо знать об этой книге и почему ее стоит прочитать – расскажет 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную универсальную научную библиотеку имени Олеся Гончара.

Почему стоит прочитать "Тигроловы"?

Иван Багряный с детства познал "всю красоту" советского режима, когда большевики репрессировали его дедушку и дядю. Как отмечает Украинский институт национальной памяти, в 1932 году советские спецслужбы арестовали Ивана Багряного по обвинению в "контрреволюционной пропаганде".

После 11 месяцев в одиночной камере Багряного отправили в ссылку на Дальний Восток, откуда он сбежал. Затем же его поймали и за побег он получил новый срок – еще 3 года ссылки.

В 1938 году его арестовали во второй раз, но через 2 года отпустили, после чего Багряный отправился на Запад Украины, а в 1945 году эмигрировал в Германию.

Роман "Тигроловы" Багряный написал до эмиграции, находясь на Западе Украины. Эту идею ему предложил писатель Аркадий Любченко, с которым тот делился воспоминаниями о дальневосточной Украине – Зеленый Клин, где проживали украинцы. Идея Любченко была скорее шуткой, но писатель воспринял его серьезно и приступил к работе.

Уже через 2 недели появилась рукопись романа под названием "Тигроловы". Это история, в основу которой легли воспоминания Багряного о Зеленом Клин и его опыт побега из-под стражи во время первого срока заключения. Поэтому произведение является несколько автобиографическим и воплощением самого автора стал главный герой Григорий Многогрешный.

Конечно, это не документальное, а художественное произведение, поэтому не стоит воспринимать все написанное как то, что произошло на самом деле, однако именно реальный опыт стал основой романа.

Мне ничего не надо было придумывать. Жизнь толпилась в моей душе и вырывалась, как Ниагара. Страну, о которой я писал, я любил, как свою вторую родину, хоть и попал в нее невольником. Я люблю ее людей. Я люблю ее животных. Её зоофауну, орнитофауну, её флору – растительный прекрасный мир (что теперь, в воображении моём, был прекрасен особенно). Я знал ту фауну и флору, ее географию, как, может, ни один профессор, потому что я ту географию прошел собственными ногами, а флору и фауну потрогал не только собственными глазами, но и собственными руками,

– так позже о "Тигроловах" писал сам Багряный.

Известная цитата "Смелые имеют счастье" – именно из "Тигроловов" и является основной темой романа. Интересно, что впервые книга вышла под названием "Звероловы".



Первое издание "Тигроловов" под нынешним названием / Фото Wikipedia

Интересно! Еще одно произведение, где Иван Багряный описывает опыт советских репрессий – "Сад Гетсиманский". В нем автор больше рассказывает об условиях содержания политических заключенных и неугодных режиму людей и об издевательствах со стороны советских спецслужб. Как и "Тигроловы", этот роман фактически был запрещен в Украине до развала СССР.

Что еще стоит знать об Иване Багряном?