На Тернопольщине есть село, которое Иван Франко назвал в честь своего товарища

На Тернопольщине есть малоизвестное село, которое получило свое название благодаря Ивану Франко. Украинский писатель трижды посещал его первых поселенцев Степана Гарматия и Петра Белого.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Суспильного "Истории (не) забытых сел Тернопольщины".

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Что известно о селе, название которому дал Иван Франко

Правнучка одного из первых поселенцев Драгомановки Степана Гарматия Мария Качунь-Гарматий рассказала, что когда-то на месте села были только поля, а впоследствии между ними начали селиться люди.

"Дома строили не по улице, а отдельно. Поэтому село будто рассыпано между огородами. Было до сотни жителей. Сейчас здесь проживает только пять семей. Другие приезжают только посадить огород, или показать внукам их малую родину", – говорит она.

Где расположено село Драгомановка: смотрите на карте

Правнук другого основателя села Владимир Окрутный подтверждает, что название Драгомановке дал Иван Франко.

Между первыми поселенцами Степаном Гарматием и Петром Белым возник спор, как назвать село? Петр Белый решил дать поселению свою фамилию, и даже записал его в польских реестровых документах. А Гарматий разгневался, почему тот не упомянул и его семью? В спор вмешался Иван Франко и говорит: "Есть такой уважаемый человек в Киеве, Михаил Драгоманов, любит Украину, болеет за ее судьбу и культуру. Назовите его именем". Так и назвали – Драгомановка,

– рассказал Окрутный.

В 1903 году Иван Франко пригласил Степана Гарматия и Павла Думку на чествование памяти Ивана Котляревского в Полтаве. У Владимира Окрутного сохранилось письмо его прапрадеда, в котором тот писал, что "...письмо Ваше пробудило нас к новой жизни. Относительно путешествия согласен с большой охотой, только мысль: не знаю, потому что что-то на карман хромаю".

"К сожалению, прапрадед в Полтаву не попал. Это письмо, и этот почерк, которым он был написан, для меня очень ценен", – говорит мужчина.

Фрагмент письма Степана Гарматия к Ивану Франко / Фото Общественного