Как Тарас Шевченко "помог" Карпенко-Карому выбрать творческий псевдоним: впечатляющая история

Иван Карпенко-Карый – выдающийся украинский драматург, автор пьес "Мартын Боруля", "Сто тысяч", "Хозяин" и многих других, которые стали частью бессмертной классики. И многим известно, что Карпенко-Карый – не настоящая фамилия автора.

Настоящим именем его является Иван Тобилевич. Однако выбор псевдонима Карпенко-Карый – не случайный. Как это случилось и при чем здесь Тарас Шевченко – рассказывает 24 Канал.

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Почему Карпенко-Карый выбрал именно такой псевдоним

Относительно первой части псевдонима – все довольно просто. Отца драматурга звали Карпо, поэтому Карпенко – проявление любви и уважения к отцу со стороны Ивана Тобилевича.

А вот с Карим все интереснее. И начать стоит с того, что Тарас Шевченко был не только художником и поэтом, но писателем и драматургом. Самой известной пьесой Кобзаря является "Назар Стодоля". Эта пьеса изрядно понравилась в свое время Ивану Тобилевичу, а особенно один из персонажей драмы – Игнат Карый. Поэтому он решил использовать его фамилию в своем псевдониме. Так и появился Иван Карпенко-Карый.

Интересно, что в 1860 годах юный Иван Тобилевич участвовал в любительских спектаклях Александра Тарковского. И, в частности, играл главную роль пьесы "Назар Стодоля".



Иван Карпенко-Карый в роли Назара Стодоли / Фото из открытых источников

Стоит отметить, что лично Тарас Шевченко и Иван Карпенко-Карый знакомыми не были. На момент смерти Кобзаря Тобилевичу было всего 15 лет.