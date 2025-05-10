Стал "крестным отцом" Гарри Поттера и продавал книги за бесценок: 5 фактов об Иване Малковиче

Иван Малкович – одна из самых ярких фигур современной украинской истории. Благодаря его усилиям миллионы украинских детей открыли для себя мир литературы.

Именно благодаря Малковичу мир Гарри Поттера заговорил на украинском раньше, чем на любом другом языке. 24 Канал собрал пять фактов, которые раскроют выдающегося поэта и издателя по-новому.

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Лина Костенко называла его "самой нежной скрипкой Украины"

Иван Малкович родился в 1961 году на Ивано-Франковщине в семье, происходящей из обедневших галицких шляхтичей. После поступления на филологический факультет Киевского университета уже на первом курсе получил признание – его большую публикацию напечатали в "Литературной Украине" с предисловием самого Дмитрия Павлычко.

В 1984 году вышел первый сборник поэта – "Белый камень". Лина Костенко назвала тогда Малковича "самой нежной скрипкой Украины".

Лина Костенко и Иван Малкович / Фото с Facebook-страницы "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Почему назвал свое издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Казалось бы, название "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" - это просто строчка из детского рассказа Ивана Франко "Грицева шкільна наука", где дети учились читать по слогам – "а баба галамага". Но настоящая причина выбора названия может быть глубже.

В детстве Иван узнал из семейных преданий, что его предок Степан Арсенич из села Нижний Березов спас Ивана Франко от голода.

Так, в 1880 году Франко арестовали в Косове и держали в тюрьме 98 дней. После освобождения он был истощен и голоден – именно тогда ему помог Степан Арсенич. Франко вспоминал об этом поступке в своей автобиографии.

Эта история настолько поразила малого Ивана, что он запомнил ее на всю жизнь. А когда вырос и создал издательство, то решил увековечить память не только о Франко, но и о своем предке, выбрав название издательства из произведения поэта.

Продавал книги по одной гривне

В новогоднюю ночь 31 декабря 2001 года издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" запустило масштабную акцию "Минидиво". Главная идея – сделать качественные украинские детские книги доступными для каждой семьи.

В рамках инициативы 2,5 миллиона экземпляров (по 16 страниц каждая) миниверсий 14 книг издательства было распространено по всей Украине через Укрпочту – и все это только по символической цене в одну гривну.

Мы получили 40 с лишним тысяч писем от читателей с благодарностями. По этим письмам я узнал Украину. Над некоторыми я рыдал... Писали из Крыма, что уже лет 10 не видели украинских книг, и очень благодарили,

– вспоминает Малкович в интервью для The Ukrainians.

Иван Малкович / Фото с Facebook-страницы "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Несколько раз попадал в список самых влиятельных людей Украины

В 2004, 2008 и 2009 годах Иван Малкович попадал в список "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Корреспондент". А в 2012 году издание признало его "Человеком десятилетия".

Стал "крестным отцом" книг о Гарри Поттере в Украине

Благодаря усилиям Ивана Малковича, переводчика Виктора Морозова, редактора Олексы Негребецкого и художника Владислава Ерко украинский перевод седьмой книги о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и смертельные реликвии" – стал первым официально опубликованным в мире.

"Гарри Поттер и смертельные реликвии" / Фото "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

А в 2022 году Джоан Роулинг выложила на платформе Pottermore Publishing бесплатные украиноязычные электронные версии книг о Гарри Поттере от издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

К слову, ранее мы рассказывали о 5 интересных фактов из жизни Олега Ольжича. В частности известно, что он был одним из главных идеологов Организации Украинских Националистов и отвечал за культурную политику.