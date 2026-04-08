Именно украинский физик изобрел Х-лучи, ставшие основой рентгена, но открытие украл другой

Мало кто знает, что рентгеновские лучи и первые медицинские рентгеновские снимки сделал украинец Иван Пулюй. Его открытие фактически "украли" и приписали Вильгельму Рентгену.

Мало кто знает, что один из отцов рентгеновской науки был был украинцем. Иван Пулюй, физик и электротехник из Гримайлова на Тернопольщине, стоял у истоков Х-лучей еще задолго до Вильгельма Рентгена, рассказывает Буковинский государственный медицинский университет.

Кто такой Иван Пулюй?

Родившись в 1845 году, он учился в Венском университете, где сначала получил богословское образование, а затем посвятил жизнь физике. Работал в Страсбурге и Вене, знакомился с Николой Теслой, осваивал ремесло стеклодувов для изготовления научных трубок и создал уникальную "лампу Пулюя" – устройство, способное излучать невидимый свет, который мы сегодня называем рентгеновским.



Иван Пулюй / фото Википедии

Как он изобрел Х-лучи?

Экспериментируя с катодными лучами, Пулюй обнаружил, что они могут создавать невидимое излучение, способное проникать сквозь материалы. Он изготовил высококачественные фотографии человеческих костей и внутренних органов, доказывая потенциал новых лучей для медицины.



Один из первых рентгеновских снимков / фото Википедии

Почему открытие приписали Рентгену?

Хотя Иван Пулюй задокументировал свои результаты еще в 1880 – 1882 годах и опубликовал их в "Вестнике Венской академии наук", публикации остались малозаметными для европейского сообщества. Когда Вильгельм Рентген в 1895 году повторил эксперименты, весь мир услышал о Х-лучах через него.

Империя не говорила о национальных героях, тем более тех, кто стал генератором прогресса человечества,

– говорит правнучка изобретателя Сабине Пулюй.



Сабине и Андрей Пулюи, правнуки Ивана Пулюя / фото Леси Ивасюк

По ее словам, даже сегодня мир часто сводит к минимуму вклад Пулюя и подает его открытия без украинского контекста. Научная карьера Пулюя разворачивалась в условиях, когда Украина не имела государственной субъектности, и украинцы не могли защитить собственные достижения. Писатель Роман Иваничук в романе "Шрамы на скале" описывает это так:

Продукт нашей мысли присваивает себе сильный мира сего... Грабители силой и обманом забирают наше золото и заявляют, что оно их.

Пулюй, несмотря на свой вклад в физику и медицину, остался почти неизвестным в Украине и мире. В отличие от Рентгена, Пулюй сразу понял практическое значение лучей для хирургии и диагностики. Его фотографии показывали патологии костей и внутренних органов, а качество изображений было настолько высоким, что их использовали европейские научные журналы.

Что еще изобрел Иван Пулюй?

Иван Пулюй не только создал основу для Х-лучей, но и изобрел дистанционный телетермометр, телефонные аппараты, руководил электростанциями и внедрял трамвай в Праге. Умер в 1918 году, оставив светлую память о себе как ученого и патриота. Хотя его имя часто оставалось в тени, сегодня X-лучи спасают миллионы жизней людей.

