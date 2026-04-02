"Аж плакать хочется": неожиданная правда о том, из чего на самом деле изготавливают пармезан
- Многих людей шокировала правда о том, как изготавливают пармезан.
- Большинство производителей до сих пор придерживаются традиционных методов изготовления пармезана, хотя некоторые переходят на растительные аналоги.
Твердый сыр пармезан уже давно считается классикой мировой кухни. Однако далеко не все знают из чего его на самом деле изготавливают.
О том, почему процесс производства пармезана может шокировать многих, пишет IFL Science.
Каков процесс производства пармезана?
Одна из пользовательниц соцсети X написала, что была шокирована, когда узнала, как на самом деле изготавливают пармезан, чем вызвала волну обсуждений.
Сегодня я узнала, что пармезан делают из желудка телят, и мне аж плакать хочется. Теперь мне придется стать полноценной веганкой,
– написала она.
Как отмечают в издании, пармезан традиционно производят из коровьего молока, которое выдерживают минимум год. Его нагревают в медных чанах и добавляют другие ингредиенты, в частности сыворотку и сычужный фермент.
"Животный сычуг – это фермент, который получают из четвертого желудка неотлученного теленка (это могут быть телята, а также ягнята и козлята). На этом этапе своей жизни они потребляли только молоко, поэтому естественный фермент для свертывания молока (химозин) присутствует в больших количествах. По мере взросления телят количество химозина уменьшается, и его место занимают другие ферменты", – сообщает Courtyard Dairy.
Химозин играет ключевую роль в отделении сухих веществ молока от жидкости. В то же время, как объясняет Cheesemaker, в сыроварении сычужный фермент необходим для формирования плотного сырного сгустка и достижения правильной текстуры продукта.
В то время как в некоторых рецептах для этого используют кислоту или кислотообразующие бактерии, сыроделы используют сычужный фермент, чтобы лучше сформировать конечный вкусовой профиль своего сыра,
– отмечают в издании.
Несмотря на то, что сегодня некоторые производители переходят на растительные аналоги сычуга, большинство все же предпочитает традиционные методы изготовления пармезана.
Какой сыр является самым дорогим в мире?
Как пишет The Takeout, пуле – самый дорогой сыр в мире. Его цена достигает примерно 600 долларов за 0,5 килограмма.
Все потому, что его изготавливают исключительно в природном заповеднике "Засавица" – защищенной болотистой местности на западе Сербии. Пуле примерно на 40% состоит из козьего молока, а остальные 60% происходят из довольно необычного источника, а именно ослиного молока.
Объемы его производства значительно меньше, чем в случае с коровьим молоком. К тому же во всей Засавице живет всего несколько сотен балканских ослов. Ситуацию осложняет и то, что для изготовления около килограмма сыра нужно более 23 литров молока, тогда как ослица за день может дать менее 2 литров.
Вкус пуле описывают как насыщенный и ореховый, подобный манчего.
Из чего на самом деле изготавливают паприку?
Австралийская компания Nutra Organics объяснила в соцсетях, что паприка – это не отдельное растение, а высушенный и измельченный перец. Это удивило многих пользователей в сети.
На самом деле паприку изготавливают из сладких и мягких сортов перца. Острые виды перца попали в Европу благодаря испанским исследователям после открытия Америки.
Со временем европейцы вывели более нежные и сладкие разновидности этого растения. Хотя перец для паприки похож на болгарский, он обычно длиннее и тоньше, а также существуют острые варианты паприки на основе чили.