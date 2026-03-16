Оказывается, об этом многие не догадываются: из чего на самом деле делают паприку

Паприка – одна из самых популярных специй в мире, которую добавляют к значительному количеству блюд. Впрочем, как выяснилось, многие даже не догадываются, из чего на самом деле ее изготавливают.

Об этом пишет IFLscience.

Из чего изготавливают паприку?

В одном из сообщений австралийской компании Nutra Organics объяснили подписчикам, что паприка - это не отдельное растение, а высушенный перец. Когда подобную информацию опубликовал пользователь @simsimmaaz в X в январе 2023 года, она также вызвала недоумение у многих.

На самом деле паприку получают из измельченного сладкого и мягкого перца. Более острые сорта перца в Европу привезли испанские исследователи после путешествий в Америку. Впоследствии европейцы вывели мягкие разновидности этого растения, которые имеют значительно более сладкий вкус.

Перец, из которого обычно производят паприку, хотя и принадлежит к тому же семейству и имеет подобную сладость без выраженной остроты, обычно длиннее и тоньше, чем болгарский перец. Существуют и более острые разновидности паприки, в частности на основе чили или других сортов перца.

В то же время в Венгрии, где паприка стала национальной специей, чаще всего используют именно сладкий ее вариант.

Как паприка распространилась по миру?

По данным MySpicer, красная паприка происходит из регионов Южной Мексики, Центральной Америки и Антильских островов. Там ее использовали не только как приправу к блюдам, но и в лечебных целях. По преданию, в Европу это растение привез Христофор Колумб после своих путешествий в Новый Свет.

Впоследствии паприка распространилась по Европе и добралась Венгрия, где со временем стала неотъемлемой составляющей национальной кухни. Именно венгры закрепили за этой специей название "паприка".

В то же время на Западе ее начали активно использовать в кулинарии только в середине ХХ века.

