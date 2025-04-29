"У пана Юрия раскупили все": история одного чуда на "Книжной стране", которое растрогало сеть

Хотя магии не существует, но чудеса в нашем мире есть, потому что творят их сами люди. Примером этого является история господина Юрия из издательства "Ситон", который после фестиваля "Книжная страна" в Киеве стал известным в сети.

Этот фестиваль проходил в Киеве на ВДНХ на прошлой неделе и десятки издательств продавали там свою продукцию. Одна из участниц фестиваля опубликовала видео об издателе, к стенду которого никто не подходил и это превратилось в историю настоящего чуда, которую расскажет 24 Канал.

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На последний день изменилось все

Пиарщица издательства "Ранок" Богдана Богельская на своей странице в TikTok поделилась фотографиями с фестиваля "Книжная страна". На нем видно стенд издательства "Ситон", у которого нет людей, кроме мужчины, продающего эти книги.

Мужчину зовут Юрий Ковальский и он работает редактором в маленьком издательстве, в котором кроме него есть еще два человека. На фестивале, который длился четыре дня, господин Юрий представлял книги своего издательства, которые не пользовались спросом на фестивале.

Богдана поделилась историей мужа в сети. И в комментариях начался настоящий бум – кто планировал посетить последний день фестиваля – обещал прийти к господину Юрию, а кто из других городов – просил приобрести для них книгу и отправить по почте. За сутки ролик собрал сотни тысяч просмотров. Поэтому на следующий день у издательства "Ситон" уже были очереди.

Следующий день после публикации: смотрите видео

Однако не все посетители смогли найти господина Юрия. Его коллега объяснила это просто – утром раскупили все книги, которые "Ситон" привез на фестиваль, поэтому господину Юрию пришлось ехать за дополнительными книгами.

Господину Юрию пришлось ехать за новыми книгами: смотрите видео

После такой волны популярности Богдана Богельская опубликовала и реакцию самого господина Юрия на то, что случилось.

Для нашего издательства сегодня удивительный день, потому что и первые три дня были неплохие, но четвертый – это действительно ... Мы никак не ожидали, что столько придет к нам покупателей, читателей. И оказалось, что это благодаря TikTok, что это благодаря стараниям одной очень хорошей женщины, девушки, которая нам как раз помогла узнать, что TikTok – это что-то такое удивительное, что так помогает продавать книги. И очень приятно, что откликнулись люди молодые,

– сказал господин Юрий.

Более того, издатель говорит, что все, кто не смог побывать на ВДНХ и хочет приобрести книгу – может заказать и их нгадишлют по почте. К каждому заказу господин Юрий обещает книгу в подарок.

Интересно, что ранее несколько похожая история случилась в США. Там после видео в TikTok писатель, к которому никто не пришел на презентацию книги, стал самым популярным в США.