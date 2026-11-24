Микроволновая печь, без которой сегодня трудно представить современную кухню, появилась благодаря случайности. В 1945 году американский инженер Перси Спенсер заметил, что конфеты в его кармане растаяли прямо во время работы.

Этот необычный случай натолкнул его на идею, которая впоследствии изменила способ приготовления пищи, сообщает 24 Канал.

Как растопленный шоколад подсказал идею изобретения

Перси Спенсер работал в американской компании Raytheon, которая занималась разработкой оборудования для радаров. Однажды инженер проводил исследования возле магнетрона – устройства, генерирующего микроволны и используемого в военных радиолокационных системах.

Во время работы Спенсер заметил, что сладости в его кармане растаяли. Он предположил, что это могло произойти из-за воздействия микроволнового излучения, и решил проверить свою догадку.

Сначала инженер положил рядом с магнетроном зерна кукурузы. Они начали нагреваться и лопаться, превращаясь в попкорн.

Следующим экспериментом стало яйцо. Оно быстро нагрелось, а затем взорвалось, обрызгав коллегу, наблюдавшего за опытом. Так Спенсер понял, что микроволны можно использовать для приготовления пищи.

Когда появилась первая микроволновка

После экспериментов Спенсер вместе с компанией Raytheon начал разрабатывать устройство, которое могло бы нагревать пищу с помощью микроволнового излучения.

8 октября 1945 года компания подала патент на технологию приготовления пищи. Однако официально его утвердили только 24 января 1950 года.

Первую коммерческую микроволновую печь под названием Radarange представили в 1947 году. Она мало напоминала современные кухонные приборы: весила более 300 килограммов, была высотой примерно 1,8 метра и стоила около 3000 долларов. Из-за больших размеров и высокой цены такой прибор могли позволить себе далеко не все.

Как микроволновка появилась на кухнях

Сначала эту технологию использовали преимущественно в заведениях общественного питания и промышленности. Со временем производители начали совершенствовать устройства, уменьшать их размеры и делать более доступными для обычных покупателей.

В 1967 году компания Amana представила одну из первых микроволновых печей, предназначенных для домашнего использования. С тех пор технология постепенно распространилась по всему миру. Интересно, что изобретение, которое сегодня помогает за считанные минуты разогреть обед или приготовить попкорн, началось с растаявшего перекуса в кармане инженера.