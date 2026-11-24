Этот необычный случай натолкнул его на идею, которая впоследствии изменила способ приготовления пищи, сообщает 24 Канал.

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Как растопленный шоколад подсказал идею изобретения

Перси Спенсер работал в американской компании Raytheon, которая занималась разработкой оборудования для радаров. Однажды инженер проводил исследования возле магнетрона – устройства, генерирующего микроволны и используемого в военных радиолокационных системах.

Во время работы Спенсер заметил, что сладости в его кармане растаяли. Он предположил, что это могло произойти из-за воздействия микроволнового излучения, и решил проверить свою догадку.

Сначала инженер положил рядом с магнетроном зерна кукурузы. Они начали нагреваться и лопаться, превращаясь в попкорн.

Следующим экспериментом стало яйцо. Оно быстро нагрелось, а затем взорвалось, обрызгав коллегу, наблюдавшего за опытом. Так Спенсер понял, что микроволны можно использовать для приготовления пищи.

Когда появилась первая микроволновка

После экспериментов Спенсер вместе с компанией Raytheon начал разрабатывать устройство, которое могло бы нагревать пищу с помощью микроволнового излучения.

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8 октября 1945 года компания подала патент на технологию приготовления пищи. Однако официально его утвердили только 24 января 1950 года.

Первую коммерческую микроволновую печь под названием Radarange представили в 1947 году. Она мало напоминала современные кухонные приборы: весила более 300 килограммов, была высотой примерно 1,8 метра и стоила около 3000 долларов. Из-за больших размеров и высокой цены такой прибор могли позволить себе далеко не все.

Как микроволновка появилась на кухнях

Сначала эту технологию использовали преимущественно в заведениях общественного питания и промышленности. Со временем производители начали совершенствовать устройства, уменьшать их размеры и делать более доступными для обычных покупателей.

В 1967 году компания Amana представила одну из первых микроволновых печей, предназначенных для домашнего использования. С тех пор технология постепенно распространилась по всему миру. Интересно, что изобретение, которое сегодня помогает за считанные минуты разогреть обед или приготовить попкорн, началось с растаявшего перекуса в кармане инженера.