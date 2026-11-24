Цей незвичайний випадок наштовхнув його на ідею, яка згодом змінила спосіб приготування їжі, повідомляє 24 Канал.

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Як розтоплений шоколад підказав ідею винаходу

Персі Спенсер працював у американській компанії Raytheon, яка займалася розробкою обладнання для радарів. Одного дня інженер проводив дослідження біля магнетрона – пристрою, що генерує мікрохвилі та використовувався у військових радіолокаційних системах.

Під час роботи Спенсер помітив, що солодощі в його кишені розтанули. Він припустив, що це могло статися через вплив мікрохвильового випромінювання, і вирішив перевірити свою здогадку.

Спочатку інженер поклав біля магнетрона зерна кукурудзи. Вони почали нагріватися та лопатися, перетворюючись на попкорн.

Наступним експериментом стало яйце. Воно швидко нагрілося, а згодом вибухнуло, забризкавши колегу, який спостерігав за дослідом. Так Спенсер зрозумів, що мікрохвилі можна використовувати для приготування їжі.

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Коли з'явилася перша мікрохвильовка

Після експериментів Спенсер разом із компанією Raytheon почав розробляти пристрій, який міг би нагрівати їжу за допомогою мікрохвильового випромінювання.

8 жовтня 1945 року компанія подала патент на технологію приготування їжі. Однак офіційно його затвердили лише 24 січня 1950 року.

Першу комерційну мікрохвильову піч під назвою Radarange представили у 1947 році. Вона мало нагадувала сучасні кухонні прилади: важила понад 300 кілограмів, мала приблизно 1,8 метра заввишки та коштувала близько 3000 доларів. Через великі розміри й високу ціну такий пристрій могли дозволити собі далеко не всі.

Як мікрохвильовка потрапила на кухні

Спочатку технологію використовували переважно в закладах громадського харчування та промисловості. Згодом виробники почали вдосконалювати пристрої, зменшувати їхні розміри та робити доступнішими для звичайних покупців.

У 1967 році компанія Amana представила одну з перших мікрохвильових печей, призначених для домашнього використання. Відтоді технологія поступово поширилася по всьому світу. Цікаво, що винахід, який сьогодні допомагає за лічені хвилини розігріти обід або приготувати попкорн, почався з розтопленого перекусу в кишені інженера.