В сентябре украинский сегмент интернета разорвал мем "Я в Польше" - это ролик 21-летнего блогера, который пересек границу по новому постановлению от правительства, которое разрешает выезд парням до 22 лет. Однако украинские военные создали свою версию видео.

Адаптация мема стала не столько ответом, сколько напоминанием о том, что война продолжается. Как военные адаптировали мем – рассказывает 24 Канал.

Как военные адаптировали мем "Я в Польше"?

Одним из первых запустил "флешмоб" военный с никнеймом elviss.ss.ss. В нем боец, меняя голос, говорит, что его дважды отправляли на Донбасс и вот он там. Ролик собрал более 3,8 миллиона просмотров и более 340 тысяч лайков.

С чего начался военный тренд: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика, 18+)

Другие военнослужащие Сил обороны тоже подхватили этот тренд. Кто-то использовал звук из предыдущего видео, а кто-то создал собственные, которые тоже покоряют сеть.

Например, боец, по имени Денис опубликовал ролик, где он также пародирует автора известного мема и радуется, что на Донбассе. Этот ролик посмотрели более 4,5 миллионов раз.

Пародия воина Дениса на известный мем: смотрите видео

Военнослужащий Вицик также создал свою версию ролика. Боец шутит, что его 2 суток пытались поймать и 3 суток грузили в бус, но вот он наконец на Донбассе.

Версия мема от Вицика: смотрите видео

Наши бойцы не теряют чувство юмора в условиях войны и в такой форме напоминают, что война продолжается.

Автор оригинального мема вернулся в Украину