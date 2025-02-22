Первый в мире ресторан использует ИИ для обслуживания: как и где он работает

Искусственный интеллект сегодня активно внедряют во все сферы жизни. В том числе и в сферу обслуживания в ресторанах.

Крупнейшая сеть косплей-кафе в Японии первой в мире начала использовать искусственный интеллект для обслуживания клиентов. Как это удалось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Как рестораны используют ИИ

Сеть объединилась с технологической компанией для установки экранов-переводчиков на базе искусственного интеллекта. В начале года одно из заведений At-home Cafe в Токио начало использовать экраны VUEVO Display с искусственным интеллектом, которые поддерживают более 100 языков. Эта панель в режиме реального времени переводит слова персонала и наоборот.

Гендиректор сети кафе говорит, что от 10 до 15% клиентов – иностранцы. И хоть персонал знает английский, и все же многие туристы им не владеют.

ИИ-панель в кафе / Коллаж South China Morning Post

Интересно! По официальным данным в 2024 году Япония приняла 36,9 миллиона туристов, что более чем на 47% больше, чем в 2023. Больше всего туристов приехали из Южной Кореи, Китая, Таиланда, Франции и Германии.

Также панель имеет целью улучшить качество обслуживания японских клиентов с недостатками слуха. Пока только одно из четырех кафе испытывает эту технологию, ежемесячная стоимость которой составляет 500 долларов. Ее тестовая эксплуатация продлится до конца марта и если эффективность устройства будет доказана, сеть расширит его применение на другие локации.