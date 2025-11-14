Почему князя Ярослава называют Мудрым и был ли он таким на самом деле
- Ярослав Мудрый получил свою фамилию благодаря культурному и образовательному развитию, состоявшегося во время его правления, включая основание школы при Софийском соборе и созданием библиотеки в Киеве.
- Он способствовал укреплению государства через реформы и заключения сборника законов "Русская правда", что стало основой для судебной системы.
Украинская история полна разных фигур, которые вели разную деятельность. Часто они получали некую "фамилию" – какое-то определение, которое давали в народе.
Например, князя Владимира называют Великим, а Ярослава – Мудрым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.
Смотрите также Кем был царь Мидас и почему в его честь НАБУ и САП назвали одну из самых масштабных операций
Почему Ярослава называют Мудрым?
Ярослав Мудрый, вероятно, получил свою "фамилию" из-за своей деятельности. Именно во время его правления культура и образование приобрели невиданного на тот момент расцвета. В частности, он основал первую школу при Софийском соборе, создал большую библиотеку в Киеве и способствовал распространению грамотности.
По его инициативе начался перевод многих книг, они переписывались, был составлен летописный свод.
Этот князь уделял большое внимание укреплению государства, его границ и стабилизации внутреннего положения. Он провел ряд реформ, которые помочь наладить общественную жизнь. Кроме этого, при его правлении заключили сборник законов "Русская правда". Именно он стал основой для развития судебной системы.
При Ярославе Мудром составили "Русскую правду" / Фото Википедия
Имел ли Владимир Великий гаремы?
Владимир Великий, который известен тем, что крестил Русь, на самом деле вел довольно развратный образ жизни до того, как стал христианином. В частности, он удерживал почти тысячу наложниц.
У "Повести временных лет" говорится о 800 наложницах. Кроме этого, у него было 8 законных жен. Именно на отношениях с ними он сосредоточился после принятия христианства.
Как на самом деле выглядел Иван Мазепа?
- Сохранились лишь несколько аутентичных портретов Ивана Мазепы, поскольку Петр I пытался уничтожить все упоминания о нем после объявления его предателем.
- Сегодня известно о пяти портретах Мазепы, которые можно считать аутентичными, хотя и с разной степенью достоверности.
- В то же время два портрета вызывают больше всего, поэтому их отвергают и остается три тех, которые берут в расчет.