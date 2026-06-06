Должны были заплатить 800 франков за картину, а дали 1000: как Эдуард Мане возвращал "сдачу"

Однажды французский художник Эдуард Мане получил за свою работу большую оплату, чем договаривались. Речь шла о лишних 200 франков. Он решил отблагодарить заказчика еще одной картиной. Интересно, что потом эта история впоследствии стала одной из самых известных художественных легенд.

Как Эдуард Мане поблагодарил заказчика картины за лишние 200 франков, рассказывают на официальном сайте музея Орсе в Париже.

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За 200 франков Мане нарисовал одну спаржу

Еще в 1880 году банкир и меценат Шарль Эфрусси заказал у Эдуарда Мане натюрморт "Пучок спаржи". Оба мужчины договорились о цене этой картины в 800 франков. Но после того, как Эфрусси получил картину, он был настолько доволен, что прислал художнику вместо 800 франков аж 1 000 франков.



Первое полотно, которое написал Эдуард Мане на заказ / Фото Википедия

Мане, которого часто называли еще мастером элегантности и остроумия, отреагировал на такой подарок интересным жестом. Художник написал еще одно небольшое полотно с изображением только одной спаржи и прислал ее заказчику с запиской: "В вашем пучке не хватает одной".

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С тех пор именно эта картина стала популярной под названием "Спаржа" (L'Asperge) и хранится в парижском Музее Орсе. Кроме того, это полотно фактически стало самой дорогой "сдачей" в истории искусства.

Известное полотно "Спарда" Мане / GrandPalaisRmn (музей д'Орсе), Эрве Левандовски

Какие истории скрываются за другими известными картинами?

После сотни лет с момента создания известного группового портрета "Белизар и дети семьи Фрей", мир узнал, что на картине была скрыта темнокожая фигура. Это был подросток по имени Белизар, который был слугой в семье Фрей в Новом Орлеане.

На момент создания картины около 1837 года ему было примерно 15 лет, и он присматривал за детьми зажиточного дома. Но потом фигура по приказу семьи была стерта.

Только в 2023 году, после того как картину приобрел музей, ее удалось отреставрировать и вернуть к первоначальному виду.