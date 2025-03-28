Электростанция, работающая на этаноле: что известно о проекте, который реализуют в Бразилии

Весь мир ищет экологический источник энергии. В частности, в Бразилии создадут электростанцию, которая будет работать на биотопливе.

Финская технологическая компания Wärtsilä совместно с бразильской Energetica Suape II SA начнет испытания биотоплива на электростанции Suape II в городе Ресифи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Цели проекта

Проект направлен на проверку эффективности использования этанола, полученного из сахарного тростника, для масштабного производства электроэнергии. Испытания продлятся с апреля 2026 года в течение двух лет, а электростанция будет работать 4000 часов.

Бразилия является мировым лидером в производстве этанола, но его потенциал как энергоносителя пока не используется в полной мере.

Президент Wärtsilä Energy Андерс Линдберг отметил, что этанол может помочь снизить выбросы парниковых газов и повысить энергетическую безопасность.

Федеральное правительство Бразилии также поддерживает эту инициативу. В июне 2025 года состоится аукцион резервных мощностей, на котором этанол будет включен в список топливных источников.

По словам Карлоса Альберто Мансура Фильо, акционера Grupo Econômico 4M, этот проект будет способствовать развитию стабильной и экологически чистой энергетики в стране.

Ранее Ученые из Принстонского университета и Лаборатории реактивного движения NASA нашли способ получать чистую энергию через вращение Земли в собственном магнитном поле, используя феррит марганца-цинка.