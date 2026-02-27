Звучит странно, но Элвис Пресли обожал это блюдо: что ел король рок-н-ролла

Несмотря на то, что Элис Пресли был королем рок-н-ролла, его любимое блюдо было на удивление простым. Певец обожал сэндвич, который состоял всего из нескольких ингредиентов.

Можно подумать, что эти продукты трудно сочетаются между собой, но на самом деле это действительно вкусно, рассказывает Serious Eats.

Что известно о любимом сэндвиче Пресли?

Одним из любимых блюд Элвиса Пресли был сэндвич с арахисовым маслом, бананом и беконом. Сочетание, которое на первый взгляд кажется несовместимым, на самом деле создает взрыв вкуса - сладкого, соленого, кремового и хрустящего одновременно.

Этот сэндвич даже получил неофициальное название "Элвис". Самая известная версия истории его появления ведет к февралю 1976 года. Тогда певец вместе с друзьями находился в Грейсленд, когда услышал о необычном сэндвиче из ресторана Colorado Gold Mine Company.

Речь шла о "Fool's Gold Loaf" – французский батон из которого убрали мякиш, щедро начинили арахисовым бананами и беконом и обжарили во фритюре.

Сэндвич "Fool's Gold Loaf" / Фото Food Stories

Этот рассказ настолько заинтересовал Пресли, что он среди ночи отправился частным самолетом из Мемфиса в Денвер, чтобы попробовать сэндвич лично.

Сэндвич не разочаровал. По преданию, артист даже выкупил рецепт у владельца заведения и передал его своей поварихе, попросив всегда иметь такой сэндвич под рукой.

Как приготовить любимый сэндвич Пресли?

Как пишет Allrecipes, для приготовления любимого сэндвича Пресли понадобятся:

2 ломтика толсто нарезанного белого хлеба;

2 столовые ложки арахисовой пасты;

1 маленький банан, тонко нарезанный;

2 – 3 полоски хрустящего жареного бекона;

2/3 пачки сливочного масла (для жарки).

Сначала поджарьте хлеб до аппетитной золотистой корочки. Внутреннюю сторону каждого ломтика щедро смажьте арахисовой пастой. На одну из них выложите ровным слоем ломтики банана, сверху добавьте бекон и накройте вторым ломтем, формируя сэндвич.

Приготовление любимого сэндвича Пресли: смотрите видео

На сковороде растопите сливочное масло на средне-сильном огне. Выложите сэндвич и жарьте, периодически переворачивая, чтобы обе стороны стали румяными и хорошо пропитались маслом. Подавайте блюдо горячим.

