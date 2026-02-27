Можна подумати, що ці продукти важко поєднуються між собою, але насправді це дійсно смачно, розповідає Serious Eats.

Дивіться також Не тільки мед: які продукти майже не мають терміну придатності

Що відомо про улюблений сендвіч Преслі?

Однією з улюблених страв Елвіса Преслі був сендвіч із арахісовим маслом, бананом і беконом. Поєднання, яке на перший погляд здається несумісним, насправді створює вибух смаку - солодкого, солоного, кремового та хрусткого водночас.

Цей сендвіч навіть отримав неофіційну назву "Елвіс". Найвідоміша версія історії його появи веде до лютого 1976 року. Тоді співак разом із друзями перебував у Грейсленд, коли почув про незвичайний сендвіч із ресторану Colorado Gold Mine Company.

Йшлося про "Fool's Gold Loaf" – французький батон з якого прибрали м'якуш, щедро начинили арахісовим бананами та беконом та обсмажили у фритюрі.

Сендвіч "Fool's Gold Loaf" / Фото Food Stories

Ця розповідь настільки зацікавила Преслі, що він серед ночі вирушив приватним літаком із Мемфіса до Денвера, аби скуштувати сендвіч особисто.

Сендвіч не розчарував. За переказами, артист навіть викупив рецепт у власника закладу та передав його своїй кухарці, попросивши завжди мати такий сендвіч під рукою.

Як приготувати улюблений сендвіч Преслі?

Як пише Allrecipes, для приготування улюбленого сендвіча Преслі знадобляться:

2 скибки товсто нарізаного білого хліба;

2 столові ложки арахісової пасти;

1 маленький банан, тонко нарізаний;

2 – 3 смужки хрусткого смаженого бекону;

2/3 пачки вершкового масла (для смаження).

Спершу підсмажте хліб до апетитної золотистої скоринки. Внутрішній бік кожної скибки щедро змастіть арахісовою пастою. На одну з них викладіть рівним шаром скибочки банана, зверху додайте бекон і накрийте другою скибкою, формуючи сендвіч.

Приготування улюбленого сендвіча Преслі: дивіться відео

На сковороді розтопіть вершкове масло на середньо-сильному вогні. Викладіть сендвіч і смажте, періодично перевертаючи, щоб обидві сторони стали рум'яними та добре просочилися маслом. Подавайте страву гарячою.

Що їсть Амаль Клуні на сніданок?