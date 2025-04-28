Украинка, которая стала последней принцессой Кореи: невероятная история Юлия Муллок

Дочь украинских эмигрантов Юлия (Джулия) Муллок из Пенсильвании стала последней принцессой Кореи. Несмотря на сложности и испытания, она оставила в истории значительный след благодаря добрым делам и искренней любви к людям.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинки".

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Как Юлия встретила принца Корейской империи

Юлия родилась 18 марта 1928 года в Пенсильвании (США) в семье украинских эмигрантов.

Она получила хорошее образование и работала в команде одного из ведущих архитекторов Нью-Йорка, которая разрабатывала знаменитую стеклянную пирамиду для Лувра.

Однако личная жизнь женщины долгое время не складывалась. В поисках перемен, 35-летняя Юлия решила уехать в Испанию и расклеила объявление о продаже своей квартиры. Вскоре ее новый сотрудник, выпускник Принстона И Гу, который оказался последним принцем Корейской империи, пришел осмотреть жилье.

Юлия Муллок и И Гу / Фото из открытых источников

Хотя он был моложе ее на год, И Гу полюбил Юлию и не хотел, чтобы она покидала Нью-Йорк.

Как украинка стала принцессой Кореи

Принц попросил Юлию остаться в Штатах ради него. Вскоре он сделал ей предложение – на украинском языке. Хотя в украинской диаспоре того времени браки с представителями других наций не были распространенными, а этот союз считался мезальянсом, родители невесты дали свое благословение.

Что такое мезальянс Мезальянс – это термин, обозначающий брак между людьми, которые принадлежат к разным социальным, экономическим или культурным классам, или имеют значительную разницу в статусе. , Обычно этот термин используют для описания союза, считающегося "неблагоприятным" или "неподобным" из-за разницы в происхождении, состоянии _COPY2 возрасте или других характеристиках. В прошлом, особенно в аристократических кругах, такой брак мог быть неприязненно воспринят или даже осужден из-за социальных норм.

Так она стала принцессой Кореи, за которой до конца жизни закрепился титул "Её Императорское Величество".

Юлия Муллок стала принцессой Кореи / Фото из открытых источников

Однако стоит отметить, что корейская монаршая династия в то время уже потеряла свою власть. Страна превратилась в президентскую республику, а все императорские поместья были национализированы.

В 1963 году, после прихода нового президента к власти, было разрешено возвращение королевской семьи в Корею, а также поселение в одном из дворцов Сеула. Однако было очевидно, что монархи уже не смогут восстановить свою власть.

Почему у супругов не сложилась семейная жизнь

Однако жизнь принцессы Юлии была нелегкой не только из-за отсутствия власти. Родители ее мужа так и не смогли принять ее, а отсутствие детей лишь усиливало неприязнь к невестке.

Чтобы отвлечься, Юлия активно занималась благотворительной деятельностью, помогая сиротам и открыв магазин одежды, пошитой людьми с инвалидностью. Местные дали ей прозвище "Большая мама". Однако, ирония заключалась в том, что слово "мама" она слышала только от чужих людей, ведь у супругов так и не было собственных детей.

Королева Кореи (слева) и Юлия в 1982 году устроили благотворительную ярмарку одежды / Фото из открытых источников

Впоследствии Юлия и И Гу удочерили девочку, которую назвали Евгенией. Однако, обстоятельства оказались сильнее любви, и в 1982 году пара официально развелась после 20 лет брака. Интересно, ни один из них так и не вступил в новый брак. Принц переехал в Японию, где работал преподавателем архитектуры, а последняя принцесса Кореи осталась жить в Сеуле.

Юлия умерла на 90-м году жизни в доме престарелых на Гавайях. Она пережила своего бывшего мужа, принца Кореи Йи Гу, на 12 лет.

К слову, ранее мы рассказывали о другой знаменитой украинке – Марине Вязовской. Она смогла решить математическую задачу об упаковке шаров, которая беспокоила ученых целых 400 лет. За это она получила медаль Филдса – самую престижную награду в мире математики.