Влияют ли разговоры с ChatGPT на социальные навыки: ученые разобрались в вопросе
- OpenAI в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом исследует психологические последствия использования ChatGPT, обнаружив возможную эмоциональную зависимость и одиночество у пользователей.
- Исследователи не уверены, вызывает ли ИИ одиночество, или одинокие люди чаще обращаются к ИИ, но надеются, что данные помогут понимать взаимосвязь.
- Рост сложности моделей повышает риск парасоциальных отношений, но исследования по эмоциональному вреду еще на начальной стадии.
Искусственный интеллект развивается очень стремительно. При этом ученые не оставляют без внимания его влияние на психологическое состояние людей.
Стартап OpenAI в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом исследует возможные психологические последствия использования ChatGPT. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на исследование.
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Исследование и выводы
Ученые наблюдали за почти тысячей людей в течение месяца. Оказалось, что те, кто активно взаимодействовал с чат-ботом, чаще испытывали эмоциональную зависимость и повышенное чувство одиночества.
В еще одном исследовании было проанализировано 3 миллиона разговоров с ChatGPT. Основной вывод: эмоциональные разговоры с чат-ботом пока не стали распространенным явлением.
Причина или следствие
Исследователи пока не могут сказать, вызывает ли использование ИИ одиночество, или одинокие люди просто чаще ищут общения с искусственным интеллектом. OpenAI надеется, что полученные данные помогут лучше понять эту взаимосвязь.
После запуска ChatGPT в конце 2022 года люди начали использовать чат-ботов не только для работы, но и для душевных разговоров. С ростом сложности моделей и улучшением голосовых функций повышается риск формирования парасоциальных отношений между пользователями и ИИ.
В последнее время вновь обострились дискуссии о потенциальном эмоциональном вреде от искусственного интеллекта, особенно среди молодежи и людей с уязвимой психикой.
Несмотря на это, исследования находятся на начальной стадии, и пока рано делать однозначные выводы о вреде ChatGPT.