Влияют ли разговоры с ChatGPT на социальные навыки: ученые разобрались в вопросе

Искусственный интеллект развивается очень стремительно. При этом ученые не оставляют без внимания его влияние на психологическое состояние людей.

Стартап OpenAI в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом исследует возможные психологические последствия использования ChatGPT. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на исследование.

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Исследование и выводы

Ученые наблюдали за почти тысячей людей в течение месяца. Оказалось, что те, кто активно взаимодействовал с чат-ботом, чаще испытывали эмоциональную зависимость и повышенное чувство одиночества.

В еще одном исследовании было проанализировано 3 миллиона разговоров с ChatGPT. Основной вывод: эмоциональные разговоры с чат-ботом пока не стали распространенным явлением.

Причина или следствие

Исследователи пока не могут сказать, вызывает ли использование ИИ одиночество, или одинокие люди просто чаще ищут общения с искусственным интеллектом. OpenAI надеется, что полученные данные помогут лучше понять эту взаимосвязь.

После запуска ChatGPT в конце 2022 года люди начали использовать чат-ботов не только для работы, но и для душевных разговоров. С ростом сложности моделей и улучшением голосовых функций повышается риск формирования парасоциальных отношений между пользователями и ИИ.

В последнее время вновь обострились дискуссии о потенциальном эмоциональном вреде от искусственного интеллекта, особенно среди молодежи и людей с уязвимой психикой.

Несмотря на это, исследования находятся на начальной стадии, и пока рано делать однозначные выводы о вреде ChatGPT.