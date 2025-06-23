Как работать после ночи с обстрелом: советы от блогера из Киева, которые помогут чувствовать себя лучше

Россия не прекращает атаковать мирные украинские города из различных видов вооружения. Наиболее массированные удары происходят именно в ночное время суток и для того, чтобы находиться в безопасности приходится жертвовать сном.

Такой режим (или, скорее, его отсутствие) может негативно влиять на здоровье, самочувствие и качество жизни. Блогерша Таня Яста из Киева поделилась советами относительно того, как существовать в таком формате, пишет 24 Канал.

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Раньше ложиться спать

Первый совет выглядит банальным, однако этим часто пренебрегают. Сообщения о вероятном обстреле могут появляться задолго до вылета бомбардировщиков. Иногда даже за несколько дней до этого. Поэтому в день, когда такие сообщения появляются, лучше лечь спать до 21:00.

Тогда у вас будет время поспать до двенадцати или до часу ночи. Вам это очень поможет, потому что именно в это время происходит глубокий и качественный сон,

– рассказала блогерша.

Такой режим позволит чувствовать себя менее уставшими.

Снижение стресса

Важно снизить уровень кортизола, который выделяется в моменты повышенной тревожности. Существует невероятно много практик, которые могут с этим помочь. Если успокоиться надо быстро, можно сделать "дыхание по квадрату".

Вдох – 5 секунд, задержка дыхания – 5 секунд, выдох – 5 секунд и задержка – 5 секунд,

– объяснила Таня Яста.

Эту практику можно повторить трижды.

Также помочь может контрастное умывание лица. 3 секунды нужно умываться горячей водой и еще 3 – холодной. Повторить тоже нужно трижды.

Что стоит делать, чтобы чувствовать себя нормально после тяжелой ночи: смотрите видео