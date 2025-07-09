Как Хвылевой пытался "утопиться" в Тихом океане

Однако, очевидно, попытка была неудачной. Что известно о попытке Николая Хвылевого "утопиться" – рассказывает 24 Канал.

Интересно Интересные подработки на лето: что делал Хвылевой на Донбассе перед Первой мировой

История "утопления" Хвылевого

Об этом эпизоде рассказывал писатель и друг Хвылевого Аркадий Любченко. После того, как молодой Хвылевой написал свои первые произведения, которые вышли сборником "Синие этюды", у писателя начался творческий кризис. Он считал, что показал уже все, что мог.



Николай Хвылевой / Фото середины 1920-х годов

Поэтому однажды вечером пьяный Хвылевой решил утопиться, однако необычным способом. На стене в квартире у него висела карта мира – он бился головой в Тихий океан. Конечно же, из этого ничего не вышло.

На определенный период Хвылевой решил оставить литературную деятельность и пошел работать на завод, чтобы переключиться и отдохнуть.

В свое время Николай Хвылевой был идейным коммунистом и воевал за большевиков против Украинской Народной Республики. Однако увидев последствия большевистского порабощения Украины в виде Голодомора, Хвылевой решил покончить жизнь самоубийством. Именно с этого события принято считать началом Расстрелянного Возрождения.