Его нарисовали пальцами на песке и он вызвал скандал: какой технологии боялись американцы

Еще в 1974 году впервые в американском супермаркете пробили товар с помощью штрих-кода. Этим товаром была жевательная резинка Wrigley's Juicy Fruit. С тех пор система фактически изменила глобальную торговлю, хотя была создана не в лабораториях, а на пляже.

Случайные линии на пляже стали технологией для супермаркетов

Изобретатель Норман Вудленд отдыхая на пляже в Майами-Бич в 1949 году придумал систему линий разной толщины, которые могли бы передавать данные по принципу азбуки Морзе. На эту идею его подтолкнули пальцы, которые проводили по песку.

Впоследствии он и Бернард Сильвер приступили к реализации этого замысла и создали первую версию кода в виде концентрических кругов, что называлось так называемым "яблочным глазом". В том же году они подали заявку на патент на "классификационный аппарат и метод".

Сама идея была действительно революционной, но технологии того времени не позволяли закончить изобретение полноценно. Дело в том, что для считывания кода нужны были слишком дорогие компьютеры и новое оборудование. Кроме того, созданные круглые коды оказались сложными для печати, ведь всегда получались размытыми.

Это интересный пример технологии, изобретенной раньше своего времени. Проблема заключалась в том, что для нее нужны были две вещи. Нужны были компьютеры. Но самое главное – не было простого способа ее считать,

– говорит Джордан Фрит, профессор профессиональной коммуникации имени Пирса в Университете Клемсона и автор книги "Штрих-код".

Впрочем в начале 1970-х годов все изменилось, ведь к разработке системы присоединились одна из крупнейших транснациональных корпораций в сфере информационных технологий International Business Machines Corporation.

Тогда команда инженеров создала новую систему – вертикальные полосы кода. Ключевую роль в этом сыграл инженер Джордж Лорер, который убедил компанию отказаться от круглых символов в пользу линейного кода.

Из-за этого линии можно было считывать под разными углами, а печатать оказалось проще и дешевле.

Почему изобретение штрих-кода вызвало скандал?

После запуска штрих-кода в США разразился настоящий скандал, ведь часть американцев боялась, что сканеры оставят кассиров без работы, а магазины начнут скрывать реальные цены.

В некоторых штатах даже принимали законы, которые запрещали убирать ценники с товаров, если в магазине уже используют сканеры. Несмотря на это, к концу 1980-х штрих-коды использовали уже в большинстве американских супермаркетов.

Впоследствии технология вышла далеко за пределы торговли: ее начали применять в медицине, логистике, промышленности и даже космических программах.

Интересно, что создатели универсального товарного кода (UPC) так и не стали миллиардерами благодаря своему изобретению. Чтобы технологию могли использовать все, компании отказались от эксклюзивных прав на систему.

Как сейчас удивляют супермаркеты иностранцев?

Еще интереснее то, что сегодня штрих-коды настолько привычны, что люди замечают их отсутствие только за рубежом. Например, британца, который переехал во Львов, удивила не сама система сканирования, а масштабы украинских супермаркетов и выбор продуктов, особенно полки с хлебом.

Видео с его реакцией на это стало вирусным в соцсетях. Мужчина не мог поверить, что в одном магазине может быть столько видов выпечки и хлеба одновременно. Впрочем для многих украинцев это привычная часть ежедневных покупок.

Интересно, что такие моменты часто могут показывать, насколько супермаркеты и современные системы торговли изменили культуру потребления. Сейчас штрих-код стал основой супермаркетов. Благодаря автоматизированному учету магазины могут работать с тысячами товаров одновременно и обновлять ассортимент.