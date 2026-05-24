В середине 1960-х годов женщинам фактически не было места в большом беге. В то время считалось, что марафонская дистанция является "слишком тяжелой" для женского организма, а сами врачи и спортивные чиновники убеждали, что длительный бег якобы может навредить здоровью женщин. Именно на фоне таких запретов и стереотипов история Кэтрин Свитцер навсегда изменила мир спорта.

"Женщины не способны пробежать марафон": как Кэтрин решила бросить вызов системе

Как рассказывает Kathrine Switzer Marathon Woman, на момент тех событий Кэтрин Свитцер было всего 19 лет. Она училась на факультете журналистики в Сиракузском университете в США и очень любила бег. Однако женских беговых команд тогда почти не существовало, поэтому спортсменка начала тренироваться вместе с мужской командой по кроссу. Ее наставником стал Арни Бриггс – 50-летний почтальон университета и ветеран Бостонского марафона, который пробежал его 15 раз. Именно он постоянно рассказывал девушке истории о легендарном забеге в Бостоне.



США Кэти Свитцер, Бостонский марафон 1967 года / фото Getty

Однажды во время тренировки Кэтрин прямо заявила, что тоже хочет пробежать марафон. В ответ Арни резко сказал: "Ни одна женщина не может пробежать Бостонский марафон". Тренер был убежден, что женщины физически не способны преодолеть дистанцию в более 42 километров. Но Кэтрин не отступила. Она напомнила ему, что ежедневно уже бегает по 16 километров, а также вспомнила о Роберту Гибб – женщину, которая годом ранее тайно пробежала марафон без официальной регистрации.

Тогда Арни поставил ей условие: если она сможет преодолеть полную марафонскую дистанцию на тренировке, он лично поможет ей попасть в Бостон. Через несколько недель они вместе пробежали более 50 километров. После этого тренер признал: Кэтрин действительно готова к марафону.

Как спортсменка попала на Бостонский марафон

В правилах Бостонского марафона на тот момент не было ни одного пункта, который прямо запрещал женщинам участвовать в забеге. Поэтому Кэтрин официально подала заявку на участие. Она зарегистрировалась под именем "K. V. Switzer" – именно так спортсменка всегда подписывала документы. Организаторы не поняли, что заявку подала женщина, поэтому без проблем прислали ей стартовый номер 261.

19 апреля 1967 года Кэтрин приехала в Бостон вместе с тренером Арни Бриггсом, своим парнем Томом Миллером и другом Джоном Леонардом. В день марафона погода была ужасной: холод, мокрый снег и сильный ветер. Перед стартом многие участники удивленно смотрели на девушку в стартовом коридоре. Однако реакция большинства спортсменов оказалась положительной: мужчины поддерживали Кэтрин, шутили и желали ей успеха.

Нападение организатора прямо во время забега

Первые километры марафона проходили спокойно. Кэтрин бежала вместе со своей командой и даже улыбалась фотографам, которые заметили женщину среди участников забега. Однако примерно на четвертой миле дистанции ситуация резко изменилась. К спортсменке вдруг подбежал один из главных организаторов марафона Джок Сэмпл. Увидев женщину с официальным номером, он буквально потерял контроль.

Мужчина начал кричать: "Убирайся с моего марафона и отдай свой номер!" После этого он схватил Кэтрин за одежду и попытался силой сорвать с нее стартовый номер 261. В тот момент спортсменка была шокирована и напугана, ведь все произошло буквально за несколько секунд. На помощь Кэтрин бросился ее парень Том Миллер – профессиональный спортсмен и метатель молота.



Джок Сэмпл побил Кэти Свитцер на Бостонском марафоне / фото Getty

Именно он оттолкнул Джока Сэмпла от девушки и фактически спас ее от дисквалификации. Все эти события попали в объективы журналистов. Фотографии, где организатор пытается силой снять женщину с марафона, впоследствии стали культовыми и облетели весь мир.

После нападения спортсменка была эмоционально истощена. Она вспоминала, что чувствовала себя униженной и даже на мгновение задумалась о том, чтобы прекратить забег. Но именно тогда Кэтрин поняла одну важную вещь: если она сейчас сойдет с дистанции, общество использует это как "доказательство" того, что женщины не могут бегать марафоны. Позже спортсменка говорила:

Если бы я сошла с дистанции, все сказали бы, что это был просто пиар. Если бы я не финишировала, никто больше не поверил бы, что женщины способны преодолеть марафон.

Кэтрин рассказывает о событиях марафона: смотреть видео

Именно эта мысль заставила ее продолжить бег несмотря на усталость, холод, боль и огромное психологическое давление. Кэтрин Свитцер все же добралась до финиша Бостонского марафона. Она преодолела дистанцию за 4 часа 20 минут. После забега история спортсменки мгновенно стала сенсацией в США. Газеты по всей стране печатали фото нападения на девушку прямо во время марафона.

Кэти Свитцер / фото Getty

Именно этот случай стал переломным моментом в борьбе женщин за право участвовать в крупных спортивных соревнованиях. Впоследствии Кэтрин Свитцер стала известной телеведущей, писательницей и активисткой, которая годами боролась за развитие женского спорта. А уже в 1972 году женщинам официально разрешили участвовать в Бостонском марафоне наравне с мужчинами. Сегодня номер 261, под которым бежала Кэтрин Свитцер, стал символом женской силы, смелости и борьбы за равные права в спорте.