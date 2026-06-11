Люди-будильники и свечи с иглами: какие способы помогали людям встать рано
Еще до появления будильников люди находили разные способы, чтобы встать рано. Поэтому они использовали так называемые "свечные часы", но этот способ был не единственным. Например, в Британии был довольно популярным "живой будильник", который превратился даже в отдельную профессию.
Как людей будили до появления будильников и в какую профессию один из способов перерос, читайте на Atlas Obscura.
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Что было вместо механических будильников?
В 19 веке и вплоть до 20 века человеческий будильник был известен как "кнокер-ап" (knocker-upper). Такие люди слонялись по улицам и будили клиентов вовремя на работу, и за это получали оплату. Делали это обычно таким способом: стучали в окна.
Одной из самых известных в этой профессии была Мэри Смит из Ист-Энда, рабочего района Лондона. Как-то женщину даже сфотографировали во время этого действия. Она каждое утро просыпалась в три, кроме воскресенья, и с помощью стрелы для гороха будила местных рабочих, получая за это 6 пенсов в неделю.
Ее конкурентом был старик, который работал в другом районе. Он выполнял свою работу с помощью удочки, чтобы постучать по окнам.
Заметьте! Регулируемые версии будильников были изобретены еще до середины 19 века, но они были дорогими и ненадежными.
В целом такие методы были довольно распространенными по всему Соединенному Королевству. И они были самыми надежными, ведь "кнокер-апы" не отходили от дома, пока не убеждались, что их клиенты проснулись.
Как работал метод со свечой?
В то же время услуги "живых будильников" были не единственными. Еще раньше до этого люди использовали свечу и острые предметы, которые выполняли роль современного таймера.
В свечу втыкали металлические шпильки, иглы или небольшие гвозди на определенной высоте, рассчитывая время горения. А когда пламя доходило до нужной отметки, булавка выпадала и громко ударялась о металлическую подставку. Такой звук должен был разбудить хозяина.