Девушка 4 месяца не могла найти работу, пока не испробовала этот "забытый" метод
- 25-летняя Камилла Манаоис после четырех месяцев безуспешных поисков работы решила воспользоваться "устаревшим методом", что позволило ей получить работу в агентстве Carma Connected.
- Вице-президент агентства отметила, что такой подход был необычным для молодежи, и это привлекло их внимание.
Во время, когда поиск работы все чаще происходит через онлайн-платформы, одна кандидатка решила действовать нестандартно. После четырех месяцев безрезультатных попыток она отказалась от сотен электронных отзывов и вернулась к методу, который когда-то был привычным и уже через несколько недель получила работу.
О том, каким методом воспользовалась 25-летняя Камилла Манаоис, рассказывает CNBC.
Какой нестандартный способ может помочь найти работу?
Манаоис несколько месяцев безуспешно пыталась найти работу. Она подавала заявки через LinkedIn (даже оформила премиум-подписку), пользовалась сайтами вакансий и напрямую обращалась к компаниям, однако не получила ни одного ответа.
После четырех месяцев безрезультатных поисков она решила изменить подход.
Если я отправлю письмо, он точно попадет к кому-то на стол. Это не электронная почта, которая может потеряться в спаме,
– объяснила она.
Манаоис отправила шесть писем потенциальным работодателям. В каждом конверте были:
- резюме;
- мотивационное письмо;
- рекомендация от коллеги;
- короткое обращение.
В записке она отметила: "Некоторые кандидаты полагаются на алгоритмы. Я же выбираю более надежный путь – ваш стол".
Хотя сама девушка признает, что это выглядело несколько странно и даже неловко, именно такой шаг позволил ей выделиться среди других кандидатов.
Из шести компаний ответили четыре. Часть отказала, однако один из отзывов оказался решающим. Ее резюме передали в коммуникационное агентство Carma Connected, где ее наконец взяли на работу.
Как на такой подход к поиску работы отреагировали в компании?
Вице-президент агентства Кристин Виттемор призналась, что команда была приятно удивлена таким подходом.
Для человека ее возраста это было действительно необычно. Это сразу привлекло наше внимание,
– отметила Виттемор.
Эксперты подчеркивают, что сейчас кандидатам приходится пробиваться сквозь "океан одинаковых резюме". Из-за высокой конкуренции и активного использования ИИ многие заявки выглядят похожими, поэтому нестандартные решения становятся преимуществом.
Карьерная консультантка Линдси Мастейн отмечает, что сегодня важно любым способом донести свою заявку к живому человеку, а не только к алгоритмам.
"Я могу научить профессии, но не могу научить тому, что она сделала – это идет изнутри", – подытожила ее руководитель.
С тех пор как Манаоис начала работать, она полностью оправдывает ожидания: проявляет инициативу, быстро учится и самостоятельно находит решения.
Почему ИИ усложняет поиск работы для молодежи?
Как сообщает BBC, студентка из Лондона Бхувана Чилукури подала более 100 заявок на работу и получила отказ на каждую из них.
Были моменты, когда я подавала заявку, а менее чем за две минуты получала отказ, что действительно ужасно,
– отмечает она.
По ее словам, значительная часть заявок даже не доходит до рекрутеров, ведь их отсеивают алгоритмы.
По данным LinkedIn, около 89% рекрутеров в Великобритании планируют активнее использовать искусственный интеллект в процессе найма.
Это происходит на фоне усиления конкуренции на рынке труда, ведь количество вакансий сократилось почти вдвое по сравнению с периодом после пандемии.
Генеральный директор рекрутинговой компании Adecco Денис Машуэль отметил, что в среднем кандидатам приходится подавать около 200 заявок, чтобы получить одно предложение работы.
"Если вы обращаетесь к 500 кандидатам, вы создаете 499 разочарованных людей", – объяснил он.
Компании все чаще привлекают ИИ для обработки большого количества резюме, а также для проведения видеособеседований и первичного отбора кандидатов. В то же время некоторые работодатели признают, что такой подход может негативно влиять на мотивацию соискателей работы.
В юридической фирме Mishcon de Reya, которая получила около 5 000 заявок на 35 вакансий, уже тестируют чат-боты для первичного отбора кандидатов. Там считают, что использование ИИ может сделать процесс более структурированным и даже более справедливым. Впрочем, сами кандидаты относятся к этому с недоверием.
Как отвечать на один из самых сложных вопросов во время собеседования?
HR-менеджер объясняет, что ответ на вопрос "Почему мы должны нанять именно вас, а не других кандидатов?" не стоит строить на сравнении с другими кандидатами. Зато важно четко сформулировать, какую ценность вы можете принести компании.
Для этого следует рассказать о своем опыте в конкретной сфере и подкрепить слова реальными результатами. Эксперт советует использовать примеры из практики, коротко описывая проблему, свои действия и достигнутый результат.
Такой формат ответа помогает сделать его более убедительным и понятным для работодателя. В итоге это демонстрирует, что кандидат способен брать ответственность, решать задачи и доводить дела до конца.