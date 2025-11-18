Как написать письмо Святому Николаю и куда отправить, чтобы оно не потерялось

Уже совсем скоро начнется период новогодних праздников, который так сильно любят и взрослые, и дети. В частности, уже 6 декабря состоится День Святого Николая.

Чтобы получить подарок 6 декабря, нужно написать письмо к Святому Николаю. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Резиденцию Святого Николая.

Смотрите также В сети распространяется возможный дизайн 5-тысячной купюры: чей портрет на ней могут изобразить

Как написать письмо Святому Николаю?

Писать письмо Святому Николаю всегда волнительно. Стоит хорошо обдумать, что именно хотелось бы написать. Ребенку может понадобиться помощь взрослых, поэтому нужно уделить этому занятию внимание.



Дети получают подарки от Святого Николая / Фото Pexels

Начать надо с приветствия. Затем стоит назвать себя, чтобы Святой Николай знал, кто именно ему пишет. Не лишним будет добавить и несколько теплых слов, ведь их тоже приятно читать. Благодарить можно не только за подарки, но и за ощущение праздника и сказочную атмосферу, которая царит в период новогодних праздников.

После этого можно перейти к пожеланиям. Нужно, чтобы ребенок искренне и откровенно поделился со Святым Николаем тем, что ему хочется – и неважно, или это новая игрушка, или желание, чтобы война скорее закончилась. В это время важно верить в чудеса, поэтому не стоит ограничиваться в желаниях.

Напоследок стоит также поздравить Святого Николая с праздниками. На конверте обязательно нужно указать обратный адрес и адресата письма.

Куда отправлять письмо?

Ежегодно Укрпочта запускает резиденции Святого Николая в разных городах Украины. Кроме этого, в 2024 году зарегистрировать письмо можно было и на сайте почты.

В то же время во Львове со Святым Николаем можно будет встретиться лично и отдать ему письмо прямо в руки. Он будет ждать в Резиденции Святого Николая в Патриаршем Доме с 29 ноября по 13 декабря.

Когда стоит дарить подарки?

У сети возникла дискуссия, когда дарить подарки: 6, 25 или 31 декабря.

Некоторые разделяют праздники по типам подарков. Например, на Николая в основном их получают дети. На Рождество – родные обмениваются подарками, а на Новый год – с друзьями.

Какое животное и почему станет символом 2026 года?