Почему все сценарии в мире написаны одним шрифтом
- Сценарии пишутся шрифтом Courser 14, который является моношироким, то есть каждая буква занимает одинаковое количество пространства на листе.
- Моноширинный шрифт позволяет сценаристам приблизительно оценить экранное время, где одна страница сценария соответствует одной минуте экранного времени.
Есть определенный общепринятый стандарт того, как выглядят сценарии. Все они написаны одним шрифтом, который имитирует печатную машинку.
На самом деле у этого есть причина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.
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Почему все сценарии пишутся одним шрифтом?
Все сценарии в мире пишутся шрифтом Courier 14. Его выбрали для этого дела не случайно. Основной признак, которая сделала его стандартом – он моноширокий.
Что такое моноширинный шрифт
Это вид шрифта, в котором каждая буква занимает одинаковое количество пространства на листе.
У сценаристов есть негласное правило: одна страница – это одна минута экранного времени. например, если сценарий занимает 40 страниц, то это 40 минут экранного времени. Конечно, эти цифры приблизительные и очень ориентировочные.
Почему в сценариях используют один шрифт: смотрите видео
В то же время возникает вопрос: можно ли использовать любой моноширокий шрифт? Однозначно сказать да или нет сложно. Например, автор видео отмечает, что даже если шрифт не был прописан условиями какого-то конкурса сценарии, то вряд ли те тексты, которые написаны другими моноширными шрифтами, возьмут в руки.
По ее словам, это дело системности и того, что к этому все привыкли, а в кинематографе не очень любят изменения.
К слову, в 1896 году короткий фильм "Поцелуй" вызвал возмущение из-за изображения поцелуя на экране. Фильм был снят Уильямом Гайзом для Edison Studios, а в 1999 году его признали культурно значимым, включив в Национальный реестр фильмов США.