Есть определенный общепринятый стандарт того, как выглядят сценарии. Все они написаны одним шрифтом, который имитирует печатную машинку.

На самом деле у этого есть причина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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Почему все сценарии пишутся одним шрифтом?

Все сценарии в мире пишутся шрифтом Courier 14. Его выбрали для этого дела не случайно. Основной признак, которая сделала его стандартом – он моноширокий.

Что такое моноширинный шрифт Это вид шрифта, в котором каждая буква занимает одинаковое количество пространства на листе.

У сценаристов есть негласное правило: одна страница – это одна минута экранного времени. например, если сценарий занимает 40 страниц, то это 40 минут экранного времени. Конечно, эти цифры приблизительные и очень ориентировочные.

Почему в сценариях используют один шрифт: смотрите видео

В то же время возникает вопрос: можно ли использовать любой моноширокий шрифт? Однозначно сказать да или нет сложно. Например, автор видео отмечает, что даже если шрифт не был прописан условиями какого-то конкурса сценарии, то вряд ли те тексты, которые написаны другими моноширными шрифтами, возьмут в руки.

По ее словам, это дело системности и того, что к этому все привыкли, а в кинематографе не очень любят изменения.

К слову, в 1896 году короткий фильм "Поцелуй" вызвал возмущение из-за изображения поцелуя на экране. Фильм был снят Уильямом Гайзом для Edison Studios, а в 1999 году его признали культурно значимым, включив в Национальный реестр фильмов США.