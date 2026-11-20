Как правильно есть конфеты "Стожары": пользователей разделила на два лагеря одна необычная деталь
Казалось бы, что может быть проще, чем есть конфеты? Но даже вокруг обычных "Стожаров" нашелся повод для спора. Одни оставляют самую вкусную часть напоследок, другие не понимают такого подхода, а некоторые вообще отдают "шляпку" другим.
Необычную дискуссию начала пользовательница Threads @thatimperfect. Она спросила, как правильно есть конфеты "Стожары" (ранее известные как "Стрела"): начинать с тонкого острого кончика или со "шляпки". И, похоже, затронула тему, по которой у многих есть принципиальная позиция, пишет 24 Канал.
Как правильно есть "Стожары": что думают украинцы
В комментариях быстро сформировались два лагеря. Сторонники острого кончика убеждены, что именно с него нужно начинать.
С острого, конечно, не изобретайте велосипед!
– написала пользовательница @_cotton_ville.
Ее поддержала @skir2013, которая также считает, что сначала нужно съесть острую часть, а уже потом переходить к "шляпке".
А вот @alba.shop.ua призналась, что ее отношение к этим сладостям с годами изменилось. Раньше "Стожары" были для нее категорией невкусных конфет, которые могли долго лежать в подаренной коробке. Теперь же она вдруг начала их есть и пошутила, что это, видимо, признак приближающейся старости.
У другой части пользователей есть свой ритуал – оставлять "шляпку" напоследок. @polichka_gr объяснила это просто: самое вкусное нужно приберегать на закуску.
С ней согласилась @lapikova76, которая считает, что верхнюю часть стоит есть последней, потому что она тверже.
Впрочем, не все вообще любят эту часть конфеты. @sheikha_svitlana написала, что не ест "шляпку" еще с детства. Автор поста @thatimperfect призналась, что у нее такая же привычка и она отдает ее тому, кому она нравится.
А пользовательница @ket_pilipenko высказалась еще более категорично: "Шляпка идет на**р". В ответ автор предложила альтернативу – отдавать ее мужу.
Этот вариант, кстати, поддержала @martynivolga, которая также написала, что съедает острый кончик, а верхушку оставляет мужу.
Нашелся и вариант для тех, кто не хочет выбирать между двумя частями. @kirsiilta пошутила, что можно попробовать засунуть конфету в рот целиком, как хомяк соломинку.
Похоже, универсального способа есть "Стожары" нет. Но теперь можно проверить, совпадают ли ваши сладкие привычки с привычками тех, кто рядом.