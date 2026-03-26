Необычный холодный кофе: бариста показала, как сделать эспрессо – "Живчик"

Наступила весна и сменился сезон любимых кофейных напитков. Среди самых популярных вариаций – эспрессо-тоник, однако любители экспериментов не остановились на этом.

Бариста показала, как приготовить так называемый эспрессо – "Живчик". Об этом говорится в видео на аккаунте forestbooks.irpin.

Что это за напиток?

Фактически, это вариация эспрессо-тоника, однако со всем известной сладкой водой со вкусом яблока. Идею добавить "Живчик" к кофе автор видео увидела у другого блогера. Она показала процесс приготовления необычного напитка, который на самом деле не выглядит очень сложным.

Бариста приготовила необычный кофе: смотрите видео

Первым делом она приготовила крепкий кофе – эспрессо. Затем в стакан со льдом добавила "Живчик". Последним шагом она добавила сваренное эспрессо, чтобы завершить приготовление.

Впрочем, она не остановилась на приготовлении и попробовала, что из этого получилось. По словам автора получилось "реально прикольно", хотя сначала она была настроена скептически к такому сочетанию. Такие эксперименты с кофе позволяют лучше раскрывать вкусовые качества кофе и то, как они работают в необычных вариантах.

Что такое эспрессо-тоник?

Эспрессо-тоник считается уникальным кофейным напитком, ведь он сочетает свойства эспрессо и тоника.

В сочетании вкусов есть горечь эспрессо и кислинка тоника. Этот освежающий напиток, подаваемый со льдом, быстро завоевал популярность среди кофеманов. Он привлекает тех, кто ищет нестандартные вкусовые сочетания, пишет Киевская городская ростерия.

Интересно, что появился он не так давно, а именно в начале 2010-х в Швеции. Этот напиток очень быстро стал частью кофейной культуры всего мира.

