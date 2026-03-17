Не так давно появилось понятие кофеен "третьей волны" и оно имеет специфическое значение. Об этом пишет papakava.
Что такое "третья волна", когда дело касается кофе?
Логично предположить, что если существует так называемая третья волна, то должны быть и первые две, однако о них мало кто знает, ведь они не были предметом целого социального конфликта. Впрочем, первая и вторая волны потребления кофе действительно существуют.
- Первая волна – кофе начинают активно пить. Он становится доступным и привычным для всех. В это же время появляются мировые кофейные бренды, такие как: Nescafe, Maxwell House.
- Вторая волна – это время, когда формируется кофейная культура. Именно в этот момент появляются кофейни, экспериментируют со вкусами, то есть люди понимают гастрономическое разнообразие и ценность этого напитка.
- Третья волна – фактически этот напиток выводят в уровень искусства. Здесь на первый план выходит качество зерна и чистота вкуса.
Впрочем, сейчас формируется и четвертая волна, рассказали в robinlab.coffee. Сейчас формируется восприятие кофеен как определенных сообществ. Кроме этого, уже начинается эпоха экспериментов с кофейными вкусами. Этот шаг является логичным в развитии культуры потребления кофе, однако для полноценного формирования, нужно время.
Что характерно для кофеен "третьей волны"?
В сети можно встретить немало видео, где кафе "третьей волны" выводятся до уровня абсурда и фактически является очередной "выдумкой зумеров". Придирчивое отношение к кофе почему-то чаще всего высмеивается.
На самом деле для таких кофеен характерна глубина изучения именно того, из чего они делают напитки. В частности, важна возможность узнать информацию указанную в паспорте кофейных зерен. Например, сорт зерна, методы его выращивания, и прочее. Также обращают внимание на качество и разнообразие других ингредиентов.
Конечно, такие кафе не обходятся без профессионального оборудования и барист, которые могут не только приготовить вкусный напиток, но и посоветовать, что выбрать, разбираются в кофе. Кроме этого, не последнюю роль играет интерьер. Обычно такие кофейни стильные и лаконичные.
Почему бариста не могут сделать кофе горячим?
- Бариста не спешит делать кофе "погорячее", ведь чрезмерная температура не улучшит, а только испортит напиток. Все потому, что именно она в значительной степени влияет на аромат, сладость и глубину вкуса.
- Очень высокие температуры создают эффект онемения, из-за чего становится сложнее распознать тонкие вкусы.
- Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе отмечают, что большинство людей получают наибольшее удовольствие от черного кофе при температуре 58 – 66 градусов, ведь именно в этом диапазоне сочетаются комфорт и выразительность вкуса.