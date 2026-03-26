Бариста показала, як приготувати так званий еспресо – "Живчик". Про це мовиться у відео на акаунті forestbooks.irpin.

Що це за напій?

Фактично, це варіація еспресо-тоніка, проте із всім відомою солодкою водою зі смаком яблука. Ідею додати "Живчик" до кави авторка відео побачила у іншого блогера. Вона показала процес приготування незвичного напою, який насправді не виглядає дуже складним.

Бариста приготувала незвичну каву: дивіться відео

Насамперед вона приготувала міцну каву – еспресо. Потім у склянку із льодом додала "Живчик". Останнім кроком вона додала зварене еспресо, щоб завершити приготування.

Втім, вона не зупинилась на приготуванні та спробувала, що з цього вийшло. За словами авторки вийшло "реально прикольно", хоч спочатку вона була налаштована скептично до такого поєднання. Такі експерименти із кавою дозволяють краще розкривати смакові якості кави та те, як вони працюють у незвичних варіантах.

Що таке еспресо-тонік?

Еспресо-тонік вважається унікальним кавовим напоєм, адже він поєднує властивості еспресо та тоніка.

У поєднанні смаків є гіркота еспресо та кислинка тоніка. Цей освіжаючий напій, що подається з льодом, швидко завоював популярність серед кавоманів. Він приваблює тих, хто шукає нестандартні смакові поєднання, пише Київська міська ростерія.

Цікаво, що з'явився він не так давно, а саме на початку 2010-х у Швеції. Цей напій дуже швидко став частиною кавової культури всього світу.

