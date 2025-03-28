Эксперты выделили самые распространенные ошибки в приготовлении кофе

Несмотря на популярность кофе, часто его готовят неправильно. Это может существенно влиять на вкус и качества самого напитка.

Чтобы приготовить идеальный кофе дома, важно соблюдать три ключевых аспекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Eating Well.

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Какие ошибки допускаются чаще всего

Во-первых, необходимо правильно измерять пропорции кофе и воды. Чрезмерное количество кофе или недостаточно воды сделают напиток горьким, тогда как избыток воды или недостаток кофе приведут к слабому и кислому вкусу. Оптимальное соотношение составляет примерно 1:16–1:18, то есть на 10 граммов кофе следует использовать 160–180 мл воды.

Второй важный аспект – размер помола. Он влияет на скорость экстракции и вкус напитка. Например, для френч-пресса нужен грубый помол, похожий на морскую соль, тогда как для капельных кофемашин подойдет средний, а для эспрессо-машины – очень мелкий. Использование кофемолки с заусенцами обеспечит равномерный помол, что поможет достичь стабильного вкуса.



Эксперты рассказали, как правильно готовить кофе / Фото Pexels

Последним фактором является качество воды и ее температура. Фильтрованная вода значительно улучшает вкус кофе, ведь водопроводная может содержать примеси, влияющие на аромат. Температура воды также имеет большое значение: если она ниже 90 градусов, экстракция будет недостаточной, что сделает кофе кисловатым, а если превысит 96 градусов – напиток станет слишком горьким.

Идеальный диапазон температуры для заваривания составляет 90 – 94 градуса. Соблюдение этих принципов поможет достичь профессионального уровня качества кофе даже дома.

Кроме этого, специалисты рекомендуют ограничивать употребление кофеина после 14:00–15:00, чтобы не повлиять на ночной отдых.