Ученые предостерегают: стимулирующий эффект кофеина имеет свою цену, ведь бодрость, которую он дарит, может обернуться потерей энергии в важные моменты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журнал PNAS.

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Как действует кофеин

Утренний ритуал с чашкой кофе для большинства кажется незаменимым – примерно трое из четырех людей начинают свой день именно так, чтобы избавиться от остатков сна. Однако, хоть кофе и известен своими тонизирующими свойствами, его влияние на цикл сна значительно сложнее, чем кажется. Если кофеин борется с усталостью, то возникает логичный вопрос: когда его действие начинает вредить нашему отдыху?

Это вещество действует путем блокирования аденозина – нейротрансмиттера, способствующего засыпанию, а также подавляет выработку мелатонина, который регулирует биологический ритм. Исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine Review, подтвердило, что употребление кофеина увеличивает время, необходимое для засыпания, уменьшает общую продолжительность сна и ухудшает его качество.

Интересно, что этот процесс является взаимозависимым: недостаток сна повышает потребность в кофе, но его чрезмерное употребление еще больше затрудняет отдых. Доказано, что даже короткий отказ от кофеина может положительно повлиять на качество сна, позволяя организму лучше восстанавливаться. Однако многие люди продолжают попадать в замкнутый круг, когда кофейные привычки поддерживают их усталость, заставляя пить еще больше этого напитка.

Специалист по сну Абхинав Сингх отмечает, что кофеин содержится не только в кофе, но и в шоколаде, спортивных добавках и даже в некоторых косметических средствах. Это создает дополнительные трудности для тех, кто хочет уменьшить его потребление.

Как быть со временем потребления

Важное значение имеет не только количество кофеина, но и время его потребления. Скорость метаболизма этого вещества зависит от генетики: ген CYP1A2 определяет, как быстро организм его расщепляет. У одних людей кофеин выводится достаточно быстро, а у других сохраняется в организме часами. Диетолог Энтони ДиМарино объясняет, что период полураспада кофеина может составлять от двух до десяти часов. Например, если человек выпил кофе в 18:00, к полуночи в его крови останется еще половина этого вещества, а к утру – четверть.



Важно выбрать правильное время для кофе / Фото Pexels

Специалисты по проблемам сна, в частности Кристофер Дрейк, предостерегают, что многие люди недооценивают влияние послеобеденного кофе на качество их ночного отдыха. Эксперты рекомендуют ограничивать употребление кофеиносодержащих напитков после 14:00–15:00, особенно тем, кто имеет стандартный рабочий график.

Кофе несомненно играет важную роль в жизни миллионов людей, однако чрезмерное его потребление может дорого стоить нашему здоровью. Сон остается лучшим способом восстановления организма, а кофеин, хоть и дает временный эффект бодрости, не может компенсировать последствия его дефицита.