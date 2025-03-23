Науковці застерігають: стимулюючий ефект кофеїну має свою ціну, адже бадьорість, яку він дарує, може обернутися втратою енергії у важливі моменти. Про це пише 24 Канал із посиланням на журнал PNAS.

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Як діє кофеїн

Ранковий ритуал із чашкою кави для більшості здається незамінним – приблизно троє з чотирьох людей починають свій день саме так, щоб позбутися залишків сну. Проте, хоч кава й відома своїми тонізуючими властивостями, її вплив на цикл сну значно складніший, ніж здається. Якщо кофеїн бореться з втомою, то виникає логічне питання: коли його дія починає шкодити нашому відпочинку?

Ця речовина діє шляхом блокування аденозину – нейротрансмітера, що сприяє засинанню, а також пригнічує вироблення мелатоніну, який регулює біологічний ритм. Дослідження, опубліковане в журналі Sleep Medicine Review, підтвердило, що вживання кофеїну збільшує час, необхідний для засинання, зменшує загальну тривалість сну та погіршує його якість.

Цікаво, що цей процес є взаємозалежним: нестача сну підвищує потребу в каві, але її надмірне вживання ще більше ускладнює відпочинок. Доведено, що навіть коротка відмова від кофеїну може позитивно вплинути на якість сну, дозволяючи організму краще відновлюватися. Проте багато людей продовжують потрапляти в замкнене коло, коли кавові звички підтримують їхню втому, змушуючи пити ще більше цього напою.

Фахівець зі сну Абхінав Сінгх наголошує, що кофеїн міститься не лише в каві, а й у шоколаді, спортивних добавках і навіть у деяких косметичних засобах. Це створює додаткові труднощі для тих, хто хоче зменшити його споживання.

Як бути із часом споживання

Важливе значення має не лише кількість кофеїну, а й час його споживання. Швидкість метаболізму цієї речовини залежить від генетики: ген CYP1A2 визначає, як швидко організм її розщеплює. У одних людей кофеїн виводиться досить швидко, а в інших зберігається в організмі годинами. Дієтолог Ентоні ДіМаріно пояснює, що період напіврозпаду кофеїну може становити від двох до десяти годин. Наприклад, якщо людина випила каву о 18:00, до опівночі в її крові залишиться ще половина цієї речовини, а до ранку – чверть.



Важливо обрати правильний час для кави / Фото Pexels

Фахівці з проблем сну, зокрема Крістофер Дрейк, застерігають, що багато людей недооцінюють вплив післяобідньої кави на якість їхнього нічного відпочинку. Експерти рекомендують обмежувати вживання кофеїновмісних напоїв після 14:00–15:00, особливо тим, хто має стандартний робочий графік.

Кава безсумнівно відіграє важливу роль у житті мільйонів людей, проте надмірне її споживання може дорого коштувати нашому здоров’ю. Сон залишається найкращим способом відновлення організму, а кофеїн, хоч і дає тимчасовий ефект бадьорості, не може компенсувати наслідки його дефіциту.