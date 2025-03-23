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Як підготувати кісточку до пророщування

Першим кроком є покупка хурми. Обирайте плоди, які не є перезрілими чи перемороженими, такі часто трапляються на прилавках. Ідеальний варіант – це не зовсім стиглий фрукт, який дозріє в домашніх умовах у теплі.

Коли хурма дозріє – витягніть кісточку, ретельно промийте та висушіть. Краще підготувати кілька кісточок з різних плодів – це підвищить шанси на проростання.

Кісточку хурми перед пророщуванням потрібно підготувати / Фото Pexels

Наступний крок – знезараження кісточок перед посадкою. Це допоможе захистити їх від можливих хвороб і шкідників. Для цього можна помістити кісточки в розчин марганцівки на кілька днів або замочити їх у теплій воді на кілька годин.

Важливо! Якщо кісточка непридатна для пророщування, вона спливе на поверхню.

Щоб стимулювати проростання, використовуйте сік алое. Вичавіть його на серветку, обгорніть нею кісточки і покладіть серветку на верхню полицю холодильника на півтора місяця. Не забувайте періодично зволожувати серветку водою – це загартує насіння.

Як правильно посадити кісточку хурми

Перед посадкою кісточку хурми слід обережно обробити наждачкою з боків і зверху, намагаючись не пошкодити ядро. Це допоможе прискорити проростання.

Для посадки кісточки підходить звичайний універсальний ґрунт. На дно горщика обов'язково треба насипати керамзит для дренажу.

Кісточки розміщують на поверхні, присипають сантиметровим шаром ґрунту і зволожують його. Потім потрібно горщик поставити у темне й тепле місце. Для створення парникового ефекту можна накрити вазон шматком скла або пластику. Однак найпростіший варіант – використовувати поліетиленовий пакет. Взимку горщик можна поставити на батарею. Зауважимо, що ідеальний час для пророщування – рання весна.

Основні правила догляду:

необхідно підтримувати постійну вологість ґрунту;

зі скла і пластику систематично прибирати конденсат;

паростки періодично потрібно провітрювати, щоби не з'явилася цвіль;

берегти паростки від протягів, оскільки хурма любить тепло.

Перші паростки з’являться через кілька тижнів після посадки. Якщо за цей час вони не проростуть, то результату вже не буде.

Важливо кісточку посадити правильно / Фото Pexels

Іноді кісточка залишається на кінці паростка, і її потрібно акуратно зняти, інакше рослина загине.

Коли паростки зміцніють і на них з’являться постійні листочки, їх можна пересадити в окремі горщики. Для цього підійде вазон діаметром до 10 сантиметрів і об'ємом до літра.

Пересаджувати хурму слід раз на рік, навесні. Дорослу рослину потрібно пересаджувати один раз на три роки.

Хурма може вирости до 1,5 метра у висоту, тому її крону потрібно обрізати в ширину і висоту.

Як доглядати за деревом хурми

Влітку поставте вазон з деревом хурми в кімнату, де буде тепло, багато світла і відсутні протяги. Рослину необхідно регулярно поливати та кропити. Важливо не перестаратися з поливом, оскільки надлишок води може призвести до загибелі рослини.

Зимою хурму слід тримати в приміщенні, де температура не опускається нижче 10 градусів.

Рекомендовано удобрювати хурму безазотними добривами двічі на місяць.

Коли можна отримати перші плоди

За належного догляду хурма, вирощена з кісточки, зацвіте вдома через 5 років. Зазвичай цвітіння припадає на середину червня.

Хурма може родити, але для цього під час цвітіння її необхідно винести на відкрите повітря. При цьому важливо захищати дерево від попадання прямих сонячних променів, оскільки це може призвести до опіків і загибелі рослини.

Хурма почне родити через 5 років / Фото Pexels

До слова, на домашньому підвіконні можна легко виростити зелену цибулю. Для цього потрібно дотримуватися кількох порад.