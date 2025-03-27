Способ приготовления кофе может влиять на уровень "плохого" холестерина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журнал Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

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Как это влияет на кофе

Оказалось, что фильтрация во время заваривания значительно уменьшает концентрацию соединений, которые влияют на липидный профиль.

В кофе содержатся дитерпены, в частности кафестол и кавеол, которые способствуют повышению холестерина. Исследователи из Швеции протестировали различные методы заваривания и установили, что традиционное кипячение кофе в большой кастрюле дает самый высокий уровень этих соединений.

Наибольшую концентрацию кафестола зафиксировали в эспрессо – 1060 миллиграммов на литр. Кофе из автоматов содержал 174 миллиграмма на литр кафестола и 135 миллиграммов на литр литравеола. Умеренные значения наблюдались в напитках из френч-пресса.



Заваривание кофе может повлиять на его пользу / Фото Pexels

Лучшим вариантом оказался кофе, прошедший через бумажный фильтр. В нем уровень кафестола составлял лишь 11,5 миллиграммов на литр, а кавеола – 8,2 миллиграмма на литр. Такой метод может снизить риск атеросклеротических заболеваний на 13% за пять лет и на 36% за сорок.

Хотя исследование имеет ограничения, полученные данные свидетельствуют, что выбор способа приготовления кофе может играть важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.