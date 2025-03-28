Експерти виділили найпоширеніші помилки у готуванні кави

Попри популярність кави, часто її готують неправильно. Це може суттєво впливати на смак та якості самого напою.

Щоб приготувати ідеальну каву вдома, важливо дотримуватися трьох ключових аспектів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Eating Well.

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Яких помилок припускаються найчастіше

По-перше, необхідно правильно вимірювати пропорції кави та води. Надмірна кількість кави або недостатньо води зроблять напій гірким, тоді як надлишок води або нестача кави призведуть до слабкого та кислого смаку. Оптимальне співвідношення становить приблизно 1:16–1:18, тобто на 10 грамів кави слід використовувати 160–180 мл води.

Другий важливий аспект – розмір помелу. Він впливає на швидкість екстракції та смак напою. Наприклад, для френч-пресу потрібен грубий помел, схожий на морську сіль, тоді як для краплинних кавоварок підійде середній, а для еспресо-машини – дуже дрібний. Використання кавомолки із задирками забезпечить рівномірний помел, що допоможе досягти стабільного смаку.



Експерти розповіли, як правильно готувати каву / Фото Pexels

Останнім чинником є якість води та її температура. Фільтрована вода значно покращує смак кави, адже водопровідна може містити домішки, що впливають на аромат. Температура води також має велике значення: якщо вона нижча за 90 градусів, екстракція буде недостатньою, що зробить каву кислуватою, а якщо перевищить 96 градусів – напій стане надто гірким.

Ідеальний діапазон температури для заварювання становить 90 – 94 градуси. Дотримання цих принципів допоможе досягти професійного рівня якості кави навіть удома.

Крім цього, фахівці рекомендують обмежувати вживання кофеїну після 14:00–15:00, щоб не вплинути на нічний відпочинок.