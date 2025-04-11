Открытие, которое меняет все: студентка решила 100–летнее уравнение, которое изменит ветроэнергетику

Дивия Тьяги, студентка Университета штата Пенсильвания, существенно дополнила уравнение, созданное британским физиком Германном Глауэртом. К слову, уравнение вывели почти сотню лет назад.

Оно описывает идеальные условия воздушного потока для максимальной аэродинамической эффективности ветряной турбины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Science Daily.

Смотрите также Солнечные панели из лунной пыли: почему ученые решили ее использовать

Как это повлияет на ветровую энергетику

Тьяги считает, что ее работа позволяет сделать турбины более эффективными, уменьшить расходы и увеличить объем производимой энергии. Даже незначительное улучшение коэффициента мощности – всего на 1% – может обеспечить электроэнергией целый район, подчеркивает исследовательница.

Профессор Свен Шмитц, который курирует ее исследования, объяснил, что Глауерт в свое время сосредотачивался только на максимальном коэффициенте мощности, но игнорировал другие важные факторы – в частности, силу и момент, которые влияют на лопасти турбины, а также их изгиб под воздействием ветра.

Я всегда чувствовал, что в подходе Глауэрта чего-то не хватает. Казалось, должно быть более простое решение. Я предложил эту задачу нескольким студентам, но только Дивия решилась ее решить. И сделала это блестяще,

– сказал он.

Тьяги посвящала исследованию 10–15 часов еженедельно, параллельно работая над диссертацией. Ее подход базируется на вариационном исчислении – математическом методе, который используют в задачах оптимизации с ограничениями.

Профессор убежден, что эти знания повлияют на проектирование следующего поколения ветротурбин.