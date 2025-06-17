Снизить стресс и прожить дольше: эксперт дал простой совет, который поможет это сделать

Мы живем в мире, где невозможно предотвратить стресс, ведь люди постоянно встречают новые вызовы. Однако, к счастью, его можно нивелировать.

Дэн Бюттнер, исследователь регионов мира, где люди живут особенно долго, считает, что одним из самых действенных способов снижения уровня гормона стресса, а именно кортизола, является регулярное общение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на High Net Purpose.

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Почему нужно общаться

Часто сам эту привычку недооценивают, однако зря.

По словам эксперта, даже короткие разговоры с кем-то из близкого окружения или случайные взаимодействия с баристой, соседом или коллегой могут заметно уменьшить стресс. Он объяснил, что во время живого общения мы устанавливаем зрительный контакт и выходим из собственных мыслей, которые часто обостряют или провоцируют тревогу.



Стресс может негативно влиять на общее состояние / Фото Pexels

Бюттнер также отметил, что не только качество питания или физическая активность влияют на продолжительность жизни. Одним из главных факторов долголетия являются именно крепкие социальные и семейные связи.

Ранее ученые из Университета Британской Колумбии создали "формулу счастья" для идеального дня, которая включает социальные контакты, физическую активность и умеренное количество работы.

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