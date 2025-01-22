Мужчина собственноручно сделал ветряную турбину в своем дворе и поделился пошаговой инструкцией

Ветровая энергетика является довольно популярным источником возобновляемой энергии. Однако электричество могут производить не только огромные турбины, но и такие, которые созданы в домашних условиях.

Автор популярного YouTube-канала DIY King недавно собственноручно построил ветряк, который сейчас производит электричество в его дворе. Как построить такую мельницу у себя дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на статью автора канала для сайта instructables.com.

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Как построить ветровой генератор у себя дома

Прежде всего для того, чтобы построить ветровой генератор нужно приобрести материалы в хозяйственном магазине. Однако часть деталей можно просто найти в собственном гараже.

Для того, чтобы построить ветряную турбину у себя дома, нужно:

Старый ховерборд;

6-дюймовая труба из ПВХ;

5-миллиметровые круглые металлические пластины круглой формы;

1-дюймовые металлические полосы;

Фанера;

Гайки и болты гайки и болты;

2-дюймовая оцинкованная труба;

И, конечно, не обойтись без инструментов, таких как: ручная дрель, лобзик, угловая шлифовальная машина, паяльник, плоскогубцы.

Как создать ветряк дома: смотрите видео

В качестве генератора инженер использовал мотор-колесо с постоянными магнитами от старого ховерборда. Такие моторы могут выдавать хорошее напряжение даже при ручном вращении. То есть даже при небольших порывах ветра турбина будет генерировать ток. После этого нужно закрепить мотор на станке и подключить лампочку к двум проводам, чтобы проверить его исправность. Если лампочка загорелась – он работает.

Если мотор работает, его нужно подготовить для следующего этапа. Поэтому нужно открутить крышку, снять шину и отделить стартер от ротора.

Далее надо перейти к изготовлению самих лопастей. Их человек изготовил из ПВХ-трубы, вырезав ножовкой необходимые детали. А вот адаптер для крепления лопастей можно изготовить из стальных пластин или полос.



Лопасти ветряка изготовили из ПВХ-трубы / Фото DIY King

Если лопасти готовы, нужно собрать адаптер и мотор так, чтобы все детали были сбалансированы. Для крепления можно использовать те же стальные пластины.

Еще одна важная деталь – подвижный узел. Его тоже взяли из старого ховерборда. В то же время хвост вырезали из фанеры и закрепили на шестигранном стержне.

Далее нужно соединить все части ветряка и убедиться, что лопасти хорошо сбалансированы. Если все в порядке – прикрепляйте хвост. Чтобы защитить ветряк от ржавчины, покрасьте его.

Поскольку мотор дает трехфазный переменный ток, его можно превратить в постоянный с помощью специального выпрямительного блока, изготовленного на печатной плате.

Готовый ветряк можно закрепить на металлической трубе на крыше. Разработчик говорит, что его установка вырабатывает 150 ватт электричества при ветре 5 – 7 метров в секунду. Это его первая попытка и в дальнейшем он планирует работать над более мощными ветряками.