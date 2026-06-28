YouTube создавали как сайт знакомств: почему эта идея провалилась с треском
Сегодня трудно представить повседневную жизнь без YouTube – платформы, на которой каждую минуту публикуются сотни часов контента. Сегодня YouTube – второй по посещаемости сайт в мире.
Однако мало кто помнит, что в 2005 году его запускали как узкопрофильный сайт знакомств, где люди должны были искать пару с помощью видеоанкет, рассказывает Mezha.
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Трое бывших инженеров PayPal — Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим — зарегистрировали домен youtube.com 14 февраля 2005 года, в День святого Валентина.
У проекта был слоган "Tune In, Hook Up" ("Подключайся, знакомься"). По замыслу, вместо обычных фото пользователи должны были загружать короткие ролики о себе и своих критериях поиска партнера.
Провал идеи и отчаянный маркетинг
Концепция потерпела полный крах:
- За первые пять дней работы на сайт не было загружено ни одного видео.
- Основатели даже публиковали объявления на Craigslist, предлагая женщинам по 20 долларов за публикацию своей видеоанкеты.
- Но даже за деньги предложение никого не заинтересовало – количество желающих равнялось нулю.
Два скандала, которые изменили всё
Параллельно разработчики заметили, что в интернете нет удобного места для поиска вирусных роликов. Толчком к смене курса стали два события: Джавед Карим не смог найти в сети видео скандального выступления Джанет Джексон на Суперкубке, а также любительские кадры цунами в Индийском океане 2004 года.
Поняв, что люди хотят делиться роликами обо всём, что их окружает, команда приняла судьбоносное решение: снять ограничения и разрешить загружать любые видео.
От зоопарка до миллиардов Google
23 апреля 2005 года Джавед Карим протестировал новую концепцию, загрузив первое в истории YouTube видео – 19-секундный ролик "Я в зоопарке" (Me at the zoo).
Первое видео, выложенное на YouTube
Уже к концу года сервис собирал по 25 миллионов просмотров ежедневно, а первым вирусным хитом с 1 миллионом просмотров стала реклама Nike с футболистом Роналдинью.
В октябре 2006 года, всего через 18 месяцев после неудачного старта, корпорация Google выкупила YouTube за 1,65 миллиарда долларов. Первоначальный провал превратился в главный видеохостинг планеты.