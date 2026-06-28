YouTube создавали как сайт знакомств: почему эта идея провалилась с треском

Сегодня трудно представить повседневную жизнь без YouTube – платформы, на которой каждую минуту публикуются сотни часов контента. Сегодня YouTube – второй по посещаемости сайт в мире.

Однако мало кто помнит, что в 2005 году его запускали как узкопрофильный сайт знакомств, где люди должны были искать пару с помощью видеоанкет, рассказывает Mezha.

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Трое бывших инженеров PayPal — Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим — зарегистрировали домен youtube.com 14 февраля 2005 года, в День святого Валентина.

У проекта был слоган "Tune In, Hook Up" ("Подключайся, знакомься"). По замыслу, вместо обычных фото пользователи должны были загружать короткие ролики о себе и своих критериях поиска партнера.

Провал идеи и отчаянный маркетинг

Концепция потерпела полный крах:

За первые пять дней работы на сайт не было загружено ни одного видео.

Основатели даже публиковали объявления на Craigslist, предлагая женщинам по 20 долларов за публикацию своей видеоанкеты.

Но даже за деньги предложение никого не заинтересовало – количество желающих равнялось нулю.

Два скандала, которые изменили всё

Параллельно разработчики заметили, что в интернете нет удобного места для поиска вирусных роликов. Толчком к смене курса стали два события: Джавед Карим не смог найти в сети видео скандального выступления Джанет Джексон на Суперкубке, а также любительские кадры цунами в Индийском океане 2004 года.

Поняв, что люди хотят делиться роликами обо всём, что их окружает, команда приняла судьбоносное решение: снять ограничения и разрешить загружать любые видео.

От зоопарка до миллиардов Google

23 апреля 2005 года Джавед Карим протестировал новую концепцию, загрузив первое в истории YouTube видео – 19-секундный ролик "Я в зоопарке" (Me at the zoo).

Первое видео, выложенное на YouTube

Уже к концу года сервис собирал по 25 миллионов просмотров ежедневно, а первым вирусным хитом с 1 миллионом просмотров стала реклама Nike с футболистом Роналдинью.

В октябре 2006 года, всего через 18 месяцев после неудачного старта, корпорация Google выкупила YouTube за 1,65 миллиарда долларов. Первоначальный провал превратился в главный видеохостинг планеты.