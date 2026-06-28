Проте мало хто пам'ятає, що у 2005 році його запускали як вузькопрофільний дейтинг-сервіс, де люди мали шукати пару через відеоанкети, розповідає Mezha.

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Трійка колишніх інженерів PayPal – Чад Герлі, Стів Чен та Джавед Карім – зареєстрували домен youtube.com 14 лютого 2005 року, на День святого Валентина.

Проєкт мав слоган "Tune In, Hook Up" ("Вмикайся, знайомься"). За задумом, замість звичайних фото користувачі мали завантажувати короткі ролики про себе та свої критерії пошуку партнера.

Провал ідеї та відчайдушний маркетинг

Концепція зазнала цілковитого краху:

За перші п'ять днів роботи на сайт не завантажили жодного відео.

Засновники навіть публікували оголошення на Craigslist, пропонуючи жінкам по 20 доларів за публікацію своєї відеоанкети.

Навіть за гроші пропозиція нікого не зацікавила – кількість охочих дорівнювала нулю.

Два скандали, які змінили все

Паралельно розробники помітили, що в інтернеті немає зручного місця для пошуку вірусних роликів. Поштовхом до зміни курсу стали дві події: Джавед Карім не зміг знайти в мережі відео скандального виступу Джанет Джексон на Супербоулі, а також аматорські кадри цунамі в Індійському океані 2004 року.

Зрозумівши, що люди хочуть ділитися роликами про все навколо, команда ухвалила доленосне рішення: прибрати обмеження та дозволити завантажувати будь-які відео.

Від зоопарку до мільярдів Google

23 квітня 2005 року Джавед Карім протестував нову концепцію, завантаживши перше в історії YouTube відео – 19-секундний ролик "Я в зоопарку" (Me at the zoo).

Перше відео, яке виклали на YouTube

Вже наприкінці року сервіс збирав по 25 мільйонів переглядів щодня, а першим вірусним хітом з 1 мільйоном переглядів стала реклама Nike з футболістом Роналдінью.

У жовтні 2006 року, всього через 18 місяців після невдалого дейтинг-старту, корпорація Google викупила YouTube за 1,65 мільярда доларів. Початковий провал перетворився на головний відеохостинг планети.