Гениальные лайфхаки, которые сэкономят кучу времени: как быстро упаковать подарки

Совсем скоро День святого Николая, а это значит, что самое время паковать подарки. В то же время это может быть сложно, ведь есть несколько техник упаковки.

Однако, к счастью, упаковать подарки можно легко и быстро. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на luisiaa.

Как легко упаковать подарки?

Упаковать подарки в подарочную бумагу может стать настоящим испытанием, однако сейчас есть много видео, где можно увидеть примеры. Автор этого ролика сначала отмеряет по половинке бумаги по бокам коробки.

Далее основную часть нужно перекатить дважды. После второго перекатывания надо еще раз отмерить половину. Это можно делать на глаз, но лучше пользоваться линейкой. Сразу стоит делать насечки в местах, где отметили.

Затем нужно согнуть бумагу там, где ранее отметили и обрезать лишнее. Бумагу нужно фиксировать скотчем.

Как быстро упаковать подарки: смотрите видео

Автор отмечает, что даже если вы не умеете паковать подарки и попробуете эту схему, то ее запомните с первого же раза.

Однако есть также и другие варианты. Например, подробную схему упаковки показали в другом видео. Понадобится только упаковочная бумага и несколько маленьких кусочков скотча.

Иногда для упаковки нужно немного: смотрите видео

Если же у вас остался только небольшой кусок упаковочной бумаги, то можно попробовать выйти из ситуации. Негабаритные коробки также можно упаковать очень просто.

Паковать подарки не так сложно: смотрите видео

Что не стоит дарить на День Святого Николая?

Мы привыкли дарить подарки на День Святого Николая, чтобы радовать наших близких. Но даже один неудачный презент может испортить самое уютное праздничное настроение и поставить человека в неловкое положение.

Опрос показал, что более 40% людей считают некоторые подарки непрактичными и непривлекательными, поскольку они не соответствуют личным стилям и предпочтениям, пишет Yahoo.

