Геніальні лайфхаки, що зекономлять купу часу: як швидко запакувати подарунки

Зовсім скоро День святого Миколая, а це означає, що саме час пакувати подарунки. Водночас це може бути складно, адже є кілька технік пакування.

Однак, на щастя, спакувати подарунки можна легко та швидко. Про це пише 24 Канал із посиланням на luisiaa.

Дивіться також Чому дві області зникли з карти України

Як легко спакувати подарунки?

Спакувати подарунки у подарунковий папір може стати справжнім випробуванням, проте зараз є багато відео, де можна побачити приклади. Авторка цього ролику спершу відміряє по половинці паперу по боках коробки.

Далі основну частину потрібно перекотити двічі. Після другого перекочування треба ще раз відміряти половину. Це можна робити на око, але краще користуватися лінійкою. Одразу варто робити насічки у місцях, де відмітили.

Потім потрібно зігнути папір там, де раніше відмітили та обрізати зайве. Папір потрібно фіксувати скотчем.

Як швидко запакувати подарунки: дивіться відео

Авторка наголошує, що навіть якщо ви не вмієте пакувати подарунки і спробуєте цю схему, то її запам'ятаєте з першого ж разу.

Однак є також і інші варіанти. Наприклад, детальну схему пакування показали у іншому відео. Знадобиться тільки пакувальний папір та кілька маленьких шматочків скотчу.

Іноді для пакування потрібно небагато: дивіться відео

Якщо ж у вас залишився тільки невеликий шматок пакувального паперу, то можна спробувати вийти із ситуації. Негабаритні коробки також можна спакувати дуже просто.

Пакувати подарунки не так складно: дивіться відео

Що не варто дарувати на День Святого Миколая?

Ми звикли дарувати подарунки на День Святого Миколая, щоб тішити наших близьких. Але навіть один невдалий презент може зіпсувати найзатишніший святковий настрій і поставити людину в незручне становище.

Опитування показало, що понад 40% людей вважають деякі подарунки непрактичними та непривабливими, оскільки вони не відповідають особистим стилям та вподобанням, пише Yahoo.

Одна з давніх церков святкує Різдво не 25 грудня і не 7 січня