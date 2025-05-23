Вы точно не ожидали такого: как Джон Леннон "выселил" Ленина из украинского села

В селе Калины Тячевского района Закарпатской области в 2016 году появилась улица Джона Леннона. Однако ее появление произошло при довольно интересных и неочевидных обстоятельствах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя ruslanliach в TikTok.

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Как в селе Калины появилась улица Леннона

В селе Калины, что в Закарпатской области, в 2016 году неожиданно для всех появилась улица Джона Леннона. Ее переименовали в рамках закона о декоммунизации.

Интересным здесь является то, что сначала местные власти отказалась менять название улицы Ленина, однако впоследствии этот вопрос дошел до областной администрации. Тогдашний председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль решил изменить советского Ленина на британского Леннона.

Джон Леннон / Фото Wikipedia

Как впоследствии объяснил сам Москаль, выбор имени был частично символическим, ведь в 1970-х годах он работал в милиции и часто имел дело с "битломанами" в Черновцах. По его словам, переименование стало своеобразной "моральной компенсацией" группы The Beatles.